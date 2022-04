Fan-Probleme bei Qatar-Reise : Matratze und Stuhl bei der WM? 4588€!

Mit der Auslosung der Gruppenphase hat die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar endlich konkrete Formen angenommen. Es ist klar, wann sich zwischen dem 21. November und dem 18. Dezember eine besonders schöne WM-Party feiern lasst. Diesmal eher mit Adventskranz und Glühwein als mit Grill und Sonnenbrille.

Und mancher Fußballfreund, der sich von Zweifeln an dieser moralisch fragwürdigen Veranstaltung befreien kann, wird mit dem Gedanken spielen, ins Gastgeberland zu fliegen; die in Europa oft grauen November- und der Dezemberwochen sind eine wunderbare Reisezeit für einen Besuch am Persischen Golf. Es ist warm, aber nicht zu heiß, die Sonne scheint, die Nächte sind angenehm. Außerdem liegen die Stadien so nah beieinander, dass Besucher zwei Spiele an einem Tag live erleben können. Die Planung von Reisen zur WM ist weniger als acht Monate vor dem Eröffnungsspiel allerdings eine Herausforderung.