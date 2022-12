Eintracht-Profi im WM-Finale : Der magische Abend des Randal Kolo Muani

Frankreichs freudetrunkenen Einwechselspieler nahmen Randal Kolo Muani königlich in ihre Mitte. Einer legte anerkennend die pralle Hand auf dessen Kopf. Alle strahlten um die Wette. Muani, der Gefeierte, hatte den Mund weit aufgerissen. Mit großen Augen stierte der Frankfurter Bundesligaprofi in der Jubeltraube einen Mitspieler an – so als könne er sein Glück kaum fassen. Sein erster Treffer für die Nationalmannschaft des Weltmeisters am Mittwochabend war ein ganz besonderer auf großer Bühne in stattlichem Rahmen: Nur 43 Sekunden nach seiner Einwechslung in der 78. Minute im WM-Halbfinale beförderte der Vollblutstürmer den Ball zum 2:0-Endstand ins Tor von Marokko.

Ein Treffer für die Geschichtsbücher, denn Kolo Muani steht nun im Schnellverfahren auf der Bestenliste der WM-Historie. Als Weltmeisterschaftsneuling sorgte Kolo Muani für das drittschnellste Jokertor der Geschichte seit Erfassung der Daten im Jahr 1966. Nur der Uruguayer Richard Morales, der bei der WM 2002 nach seiner Einwechslung 16 Sekunden brauchte, und der Däne Ebbe Sand – bei ihm vergingen vier Jahre davor 26 Sekunden – waren noch schneller bei ihren Torerfolgen. Kolo Muani frohlockte über seinen steilen Karrieresprung: „Es ist magisch, ich habe keine Worte, um es zu beschreiben. Ich bin immer noch in meinen Träumen und habe Schwierigkeiten aufzuwachen,“ sagte der emotional ergriffene Angreifer nach seinem persönlichen Highlightspiel im französischen Fernsehen.

„Ich habe als Kind davon geträumt, ins WM-Finale einzuziehen und bin stolz auf meine Teamkollegen.“ Nur weil sich der Leipziger Stürmerstar Christopher Nkunku verletzt hatte, war der Eintracht-Emporkömmling dieser Erstligaspielzeit von Nationaltrainer Didier Deschamps nachnominiert worden. Nun steht Kolo Muani schon bei seiner ersten WM-Teilnahme im Endspiel gegen Argentinien. Im nach Einschätzung des jeweiligen Fußball-Establishments zustande gekommenen Traumfinale zwischen Europa und Südamerika, das an diesem Sonntag von 16 Uhr an im Lusail Iconic Stadium ausgetragen wird.

Mit der ersten Ballberührung

Die 79. Minute in Qatar im Stadion von al-Khor, die Kolo Muani in den Mittelpunkt katapultierte. Deschamps schickte ihn eine Minute davor für Ousmane Dembélé auf den Platz. Die Kombination, die dann zum 2:0 führte, leitete der Gladbacher Bundesligakollege Marcus Thuram ein. Dieser passte im Strafraum den Ball zum dribbelstarken Kylian Mbappé weiter, der wiederum mehrere Gegenspieler stehen ließ. Sein abgefälschter Torschuss landete schließlich vor den Füßen von Kolo Muani, der keine Mühe hatte, den krönenden Abschluss herbeizuführen.

Es war seine erste und gleich gewinnbringende Ballberührung in diesem Spiel. „Es ist gut, dass ich Kylian gefolgt bin, denn er macht die ganze Arbeit.“ Er könne stolz auf seine Positionierung sein, meinte Kolo Muani. Frankreich hatte das Momentum in der Halbfinalpartie wieder auf seiner Seite. „Ich fühle mich natürlich super. Nach dem 2:0 haben wir den Kopf frei bekommen“ – der Torschütze wusste den Wert seiner Arbeit einzuschätzen. Aus seiner Wahlheimat twitterte sein stolzer Arbeitgeber Eintracht Frankfurt: „Er macht Randal(e) beim World Cup. Stolz auf dich!“

Für sein Husarenstück brauchte Kolo Muani ein bisschen Anlaufzeit. Vor der WM hatte der in Bondy bei Paris geborene Franzose gerade einmal zwei Länderspiele – sein Debüt hatte er im September gegeben – mit einer Einsatzzeit von insgesamt zehn Minuten für die Equipe Tricolore in seiner Bilanz stehen. Und in Qatar durfte Kolo Muani zunächst nur im finalen und bedeutungslosen Gruppenspiel gegen Tunesien 90 Minuten mitspielen. Trotzdem war er für Deschamps in einem wichtigen Augenblick die bestmögliche Lösung: Kolo Muani ersetzte den nur ein Jahr älteren, aber mit viel mehr Meriten versehenen Dembélé.

Der bisherige Höhepunkt

Kolo Muanis Stärke sei „seine Geschwindigkeit, daher habe ich ihn gebracht. Und Kingsley Coman kam im vergangenen Spiel rein, aber diesmal war er nicht bei 100 Prozent. So habe ich mich für Kolo Muani entschieden.“ Kurzum: „Er war die beste Wahl an diesem Tag für die Einwechslung“, betonte Deschamps und fügte hinzu: Kolo Muanis Erfolgserlebnis sei „großartig für ihn und das Team“. Mut hatte der Nationaltrainer schon bewiesen, als er in der 73. Minute Frankreichs Rekordtorschütze Olivier Giroud durch Thuram ersetzt hatte. Der Gladbacher ist wie auch Kolo Muani international vergleichsweise unerfahren. Anstelle der beiden Stars Giroud und Dembélé besetzten nun zwei Bundesligaprofis die leistungsstarke Offensivabteilung der Franzosen.

Kolo Muani ist jetzt der erste Eintracht-Spieler, der im Halbfinale einer Weltmeisterschaft einen Torerfolg bejubeln konnte. Diese Form der Halbfinalbegegnungen gibt es erst seit 1982. 1974 hatte Jürgen Grabowski in der WM-Finalrunde für Deutschland gegen Schweden getroffen, 1978 gelang das Bernd Hölzenbein gegen Österreich.

Kolo Muanis Marktwert, der vom Portal transfermarkt.de auf 30 Millionen Euro geschätzt wird, wird nun weiter steigen. Acht Treffer und 11 Torvorlagen in 23 Pflichtspielen mit der Eintracht in drei Wettbewerben künden von seinem Aufstieg, nachdem er vor dieser Saison ablösefrei vom FC Nantes an den Main gewechselt war. In Frankfurt ist er trotz der Verdienste von Rafael Borré flink zum Stürmer Nummer eins geworden.

Mit seiner Angriffswucht, seiner Zweikampfstärke und seinen technischen Fähigkeiten hat sich Kolo Muani, dessen Vertrag bis zum 1. Juli 2027 datiert ist, ins Blickfeld europäischer Topklubs gespielt. Der Treffer gegen Marokko bildete bisher den Höhepunkt seiner Stürmerkarriere. „Im Moment realisiere ich es noch nicht. Wir werden es alle morgen früh realisieren“, sagte Kolo Muani im Glücksrausch, ohne dabei das Wichtigste zu vergessen. „Wir müssen alles geben, um es bis zum Ende zu schaffen.“ Zum Weltmeistertitel. Dann dürfte sich Kolo Muani mit 24 Jahren Weltmeister nennen.