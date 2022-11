WM-Gastgeber vor dem Aus : Qatar zeigt von allem zu wenig

Aktualisiert am

Immerhin ein Tor geschossen, aber der WM-Gastgeber ist nach dem 1:3 gegen Senegal so gut wie ausgeschieden. Auch die Begeisterung der Qatarer für einen Stadionbesuch bleibt mäßig.

Aus der Traum: Qatars WM-Team am Boden Bild: AP

Zumindest die These von den angeblich massenhaft gekauften Fans ließ sich kaum noch halten, als die Partie zwischen dem WM-Ausrichter Qatar und Senegal am Freitagnachmittag angepfiffen war. Nach dem Eröffnungsspiel waren die Anhänger des Gastgeberlandes noch dafür kritisiert worden, dass sie schon in der Halbzeit zu Tausenden gegangen waren und die Arena beim Abpfiff halb leer gewesen ist.

Im zweiten Spiel der Qatarer gegen Senegal, der wohl wichtigsten Partie in der Historie dieser kleinen Fußballnation, waren viele Zuschauer gar nicht erst gekommen. Überall auf den Rängen klafften Lücken, die Leute glaubten offenbar nicht mehr an ihr Team und ersparten sich tatsächlich eine weitere Niederlage.

Nach dem 1:3 gegen die Westafrikaner hatte die „al-Anabbi“ („die Weinroten“) vom Persischen Golf beim Abpfiff nur noch eine theoretische Chance auf das Erreichen des Achtelfinales, wobei es auf das zweiten Spiel der Gruppe zwischen den Niederlanden und Ecuador (17.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) ankommt. Die Zuschauer, die gekommen und geblieben waren, hatten aber wenigstens in der zweiten Halbzeit einen kleinen Sturmlauf ihres Teams gesehen, das gezeigt hat, dass es nicht vollkommen fehl am Platz ist bei dieser WM. Zunächst war jedoch – wie in vielen Spielen dieses Turniers – nicht besonders viel passiert.

Dankbar für kleine Aktionen

Die Senegalesen waren überlegen gegen die defensive Mannschaft des spanischen Trainers Felix Sanchez, ohne richtig gefährlich zu werden, was auch daran lag, dass Qatar stabiler stand als im Eröffnungsspiel. In der ersten halbe Stunde vermittelte nur ein 20-Meter-Schuss von Idrissa Gueye, der knapp am Pfosten vorbeistrich, einen Hauch von Gefahr.

Die Qatarer auf den Rängen waren schon für kleine Aktionen dankbar: für einen Angriff, der mal mit einer Flanke zu Ende ging, die für einen Moment gefährlich wirkte. Oder für einen ziemlich hoffnungslosen Fernschussversuch, der weit über das Tor flog. Immerhin gab es nun solche Aktionen, die große Nervosität des ersten Auftritts war nicht mehr ganz so deutlich spürbar.

Zum ersten Höhepunkt der Partie wurde dann eine Szene, die dieser WM des Gastgeberteams eine neue Richtung hätte geben können. Im Verlauf eines hart geführten Zweikampfs brachte Ismaila Sarr den qatarischen Star Akram Afif im Strafraum zu Fall, ein Elfmeter wäre wohl keine ganz falsche Entscheidung gewesen. Doch der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz ließ das Spiel weiterlaufen; der Verdacht, dass die Gastgeber irgendwie bevorzugt behandelt werden könnten, ist damit ausgeräumt.

Und so kam, was Sanchez das ganze Spiel befürchten musste: Abermals führte der Mangel an fußballerischer Qualität zu einem Gegentreffer. Dem qatarischen Innenverteidiger Boualem Khoukhi misslang ein Klärungsversuch, sodass Boulaye Dia wenig Mühe hatte, aus zehn Metern das erste Turniertor für Senegal zu schießen (41. Minute). Und nachdem Famara Diedhiou kurz nach der Halbzeit eine Ecke des gebürtigen Kölners Ismail Jakobs zum 2:0 ins Tor geköpft hatte, schwand die Hoffnung der Zuschauer auf einen Sieg (48.).

Drangphase der Qatarer

Wie schon im Eröffnungsspiel blieben nach der Pause noch mehr Plätze leer. Die Menschen auf dem Heimweg verpassten dann allerdings die besten Momente ihrer Mannschaft: Abdelkarim Hassan fehlte bei zwei Abschlüssen das Glück (56., 61.) bevor Almoez Ali Senegals Torhüter Mendy zu einer exzellenten Abwehraktion zwang (63.).

Auch weil Senegal sich schon etwas zu sicher fühlte, kam es nun zu einer längeren Drangphase der Qatarer, die Mohammad Muntari mit einem umjubelten Kopfballtor zum 1:2 veredelte (79.). Für einige Minuten wurde es richtig laut und spannend, bis Bamba Dieng schließlich einen Konter zum 1:3 abschloss (84.).

Der sportliche Teil des qatarischen WM-Projekts hatte damit zumindest ein paar wirklich aufregende Minuten, bleibt insgesamt aber eine Enttäuschung. Dass die Leistung der Mannschaft etwas besser war als gegen Ecuador ist immerhin ein kleiner Trost. Die Senegalesen sind mit diesem 3:1-Erfolg hingegen voll dabei im Turnier und bescherten dem afrikanischen Kontinent den ersten Sieg bei dieser WM.