WM 2022 : Qatarische Sicherheitskräfte bedrängen dänisches TV-Team

Journalisten beklagen in Doha wenige Tage vor der WM Eingriffe in die freie Berichterstattung. Während einer Live-Reportage tauchen Sicherheitskräfte auf und versuchten, den Dreh zu behindern.

Wenige Tage vor dem Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar fühlen sich Journalisten vor Ort vom Recht auf freie Berichterstattung eingeschränkt: Ein dänisches Fernsehteam ist bei seiner Arbeit von lokalen Sicherheitskräften bedrängt worden. Die Männer drohten unter anderem an, die Kamera des Teams vom Sender TV2 zu zerstören. Die WM-Organisatoren haben sich unterdessen beim Sender sowie dem Team vor Ort entschuldigt. Der US-Amerikaner Grant Wahl berichtete auf seiner Homepage von einem Vorkommnis, bei dem er zur Löschung eines Fotos aufgefordert worden sein soll.

Während einer Live-Reportage des Journalisten Rasmus Tantholdt tauchten am Dienstag Sicherheitskräfte auf und versuchten, den Dreh zu behindern, obwohl das Team gültige Akkreditierungen und eine Genehmigung hatte. In dem Video hört man den Journalisten sagen: „Sie haben die ganze Welt eingeladen, hierher zu kommen, warum können wir hier nicht filmen? Es ist ein öffentlicher Platz“, sagte Tantholdt zu den Sicherheitskräften und zeigte seine Akkreditierung vor. Weiter sagte er: „Du kannst die Kamera kaputt machen, willst du sie kaputt machen? Sie drohen uns, indem Sie die Kamera zerschlagen?"

Die WM-Organisatoren bestätigten den Vorfall. In einer Stellungnahme hieß es: „Den Turnierorganisatoren ist ein Vorfall bekannt, bei dem ein dänisches Sendeteam während einer Live-Übertragung in einem der Touristenziele von Qatar versehentlich unterbrochen wurde. Nach Einsicht in die gültige Turnierakkreditierung und Drehgenehmigung der Crew erfolgte eine Entschuldigung durch den Sicherheitsdienst.“ Tantholdt bestätigte via Twitter, er habe eine Entschuldigung von den lokalen Organisationen erhalten.

Wahl hatte laut eigener Angabe beim offiziellen Akkreditierungszentrum seinen Arbeitsausweis abholen wollen und dabei den Slogan „Now is all“ an einer Wand fotografiert. Eine Sicherheitskraft sei binnen Sekunden bei ihm gewesen und habe ihn zur Löschung aufgefordert, der er offenbar nicht nachgekommen ist. Qatar liegt in der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen auf Rang 119 von 180.