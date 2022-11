WM-Prognose : Qatar holt auch im dritten Spiel nichts

Aktualisiert am

Während diese Fußball-Weltmeisterschaft für manche Mannschaften nun erst richtig losgeht, ist sie für andere schon fast wieder vorbei. Wie für den Ausrichter. Die Auswahl aus Qatar verlor ihre beiden Spiele. Zuvor hatte sie sich nie für eine Endrunde qualifiziert. Nun ist der Spaß für sie als erste Mannschaft wieder vorbei. Während Qatar sein Abschiedsspiel bestreitet, geht es für die anderen um mehr im Kampf um den Einzug ins Achtelfinale. Die WM-Prognosen von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich zeigen, wie die Wahrscheinlichkeiten für Sieg, Remis und Niederlage jeweils stehen zum Start des dritten Spieltags in den Gruppen.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online.

Für Qatar geht es nur noch darum, nach dem ersten WM-Tor auch den ersten WM-Punkt, oder sogar drei, zu holen. Das wird, im Duell mit den Niederlanden (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV), aber sehr schwer. Beide qualifizierten sich zwar nicht für das Turnier 2018, aber sowohl in der Weltrangliste (Platz 8 zu 50) als auch bei den durchschnittlichen Marktwerten der Spieler (22,6 zu 0,6 Millionen Euro) liegt die Elftal von Louis van Gaal weit vorne. So ergibt sich für Qatar nur eine Siegwahrscheinlichkeit von 4,8 Prozent.

Im parallelen Spiel der Gruppe A (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) ist Hochspannung angesagt zwischen Ecuador und Senegal. Beide kämpfen, neben den Niederlanden, noch ums Weiterkommen. Die Werte der beiden Mannschaften unterscheiden sich deutlich. Sowohl in der Weltrangliste (18 zu 44) als auch bei den Marktwerten (11,1 zu 2,4 Millionen Euro) liegen die Afrikaner deutlich vorne. In der Prognose, die auf dem Wettmarkt basiert und die die Wahrscheinlichkeit am besten abbildet, lauten die Werte aber: 39,6 Prozent Sieg für Ecuador, 30,4 für Senegal, 30 auf ein Remis.

In einem der späten Spiele trifft England auf Wales (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV). In dieser Gruppe B können noch alle vier Mannschaften weiterkommen. Im Bruderduell spricht viel für die „Three Lions“, die vor viereinhalb Jahren Vierter bei der WM wurden, während Wales nicht qualifiziert war. England ist vorne in der Weltrangliste (Rang 5 zu 19) und bei den Marktwerten (48,5 zu 6,2 Millionen Euro). Für einen Sieg der Mannschaft von Gareth Southgate und damit den Einzug ins Achtelfinale als Gruppenerster sprechen 66,2 Prozent.

Parallel (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) spielen im politisch brisanten Duell Iran und die USA. Hier sind die Rollen deutlich weniger klar verteilt. Iran scheiterte 2018 nach der Gruppenphase, die Amerikaner waren gar nicht erst qualifiziert. In der Weltrangliste liegen sie nah beieinander (Platz 20 zu 16), bei den Marktwerten liegt „Team USA“ deutlicher vorne (10,6 zu 2,3 Millionen Euro). Das spiegelt sich auch in der Prognose: Für die Elf von Gregg Berhalter spricht eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 50,3 Prozent.