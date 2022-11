WM-Prognose : Qatar steht schon vor dem frühen Aus

Alle Mannschaften haben bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft nun einmal gespielt. Für einige war das erste Spiel der Anfang einer längeren Reise durch das Turnier. Für andere, wie die deutsche Mannschaft, geht es in der jeweils zweiten Partie schon um ziemlich viel, wenn nicht um alles. Das gilt auch für Qatar. Die Mannschaft des Ausrichters verlor das erste Spiel gegen Ecuador nach einer schwachen Leistung. Nun könnte der Traum bei der ersten WM im eigenen Land früher enden als alle sich in Qatar erhofft haben.

Im ersten Spiel des Freitags (11.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) trifft Wales auf Iran, das eines der Teams ist, das zum Auftakt verlor. Hier geht es also schon um den Kampf gegen das frühe Aus wie 2018. Der Gegner aus Europa war seinerzeit nicht einmal qualifiziert. In der Weltrangliste sind beide Mannschaften Nachbarn (Platz 19 und 20), bei den durchschnittlichen Marktwerten liegt Wales vorne (6,2 Millionen Euro zu 2,3). Daher beträgt die Gewinnwahrscheinlichkeit für Gareth Bale und Co., die auf dem Wettmarkt basiert, 46,4 Prozent.

Anschließend (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) ist Qatar gefordert. Und die Lage ist alles andere als gut. Die Daten weisen Gegner Senegal in allen Bereichen mit besseren Werten aus. Qatar war vor viereinhalb Jahren nicht qualifiziert, Senegal schied in der Vorrunde aus. In der Weltrangliste trennen beide Mannschaften Welten (Rang 50 zu 18), auch bei den Marktwerten (11,1 zu 0,6). Und so liegt die Wahrscheinlichkeit für einen Erfolg von Qatar in der Berechnung von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich nur bei 15,5 Prozent.

Deutlich besser sieht es derzeit für die anderen Teams der Gruppe aus, die danach (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) aufeinandertreffen und kurioserweise 2018 beide fehlten. Die Niederlande sind in der Weltrangliste vor Ecuador (8 zu 44), auch beim Marktwert (22,6 zu 2,7) ist der Unterschied immens. Und so ergeben sich am Ende in der Berechnung der Prognose 53 Prozent an Siegwahrscheinlichkeit für die Elf von Bondscoach Louis van Gaal.

Zum Abschluss (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) sind die Rollen noch ein wenig klarer verteilt. England wurde bei der WM 2018 Vierter, die USA waren gar nicht dabei. Nun kämpfen beide um das Weiterkommen. Dabei sind die Engländer nicht nur in der Weltrangliste im Vorteil (Rang 5 zu 16), sondern auch beim Marktwert (48,5 zu 10,6). Und so ergibt sich eine Wahrscheinlichkeit von 60,7 Prozent für den zweiten englischen Erfolg im Turnier.