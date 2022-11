WM-Prognose : Qatar gewinnt das Eröffnungsspiel nicht

Seit knapp zwölf Jahren kann sich Qatar auf diesen Moment vorbereiten. Seit am 2. Dezember 2010 der damalige Präsident des Fußball-Weltverbandes, Joseph Blatter, einen Umschlag öffnete und den Zettel mit dem Namen des Emirats hochhielt, tickt die Uhr. Nun wird die Elf erstmals eine Partie bei einer Weltmeisterschaft bestreiten. Auf sportlichem Weg hat sich Qatar noch nie für eine Endrunde qualifiziert. Nach einer relativ kurzfristigen Verlegung auf diesen Sonntag (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) geht es im Eröffnungsspiel gegen Ecuador.

Doch wie gut ist Qatar eigentlich? Es ist zu Beginn dieser WM eine der spannendsten Fragen, die sich stellt. Denn das Turnier ist nicht nur höchst umstritten, sondern auch schlicht unberechenbar. Daniel Memmert und Fabian Wunderlich versuchen es dennoch. Seit 2014 erscheinen ihre Prognosen bei jedem großen Turnier. In all den Jahren haben sie die Berechnungen verfeinert und erweitert. Eine Garantie, dass alles so kommt, wie sie aufgrund ihres Rechenmodells prognostizieren, gibt es nicht, dafür spielt der Zufall im Fußball eine zu große Rolle. Dennoch sind die Prognosen richtungsweisend.

Erstmals weisen sie bei ihren Daten für die Vorhersagen der einzelnen Spiele eine Datenbasis aus, wie es sie an dieser Stelle noch nie gab. So hat jeder die Chance, genau den Aspekt besonders zu gewichten, der persönlich wichtig erscheint. In Diagrammen zur Prognose erscheint nicht nur die Wahrscheinlichkeit für Sieg, Unentschieden und Niederlage einer Mannschaft in einem Spiel. Angegeben sind nun auch die Platzierung bei der WM 2018, der Platz in der Weltrangliste, der Gesamtmarktwert und aus all den Parametern die Wahrscheinlichkeiten. Eine breitere Basis für einen Spieltipp gab es noch nie.

In allen Bereichen ist Ecuador dem umstrittenen Ausrichter der WM überlegen. Am Turnier vor mehr als vier Jahren in Russland nahmen beide nicht teil, in der Weltrangliste liegen die Südamerikaner knapp, beim Marktwert deutlich vorne. All das macht deutlich, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die Mannschaft aus Qatar mit einem Sieg ins Turnier startet, geringer ist; sie liegt nur bei 28,5 Prozent. Auf ein Unentschieden entfallen 31,1 Prozent, auf eine Niederlage 40,4. Die WM könnte also für Qatar schneller vorbei sein als gewünscht. Die anderen Gruppengegner sind die Niederlande und Senegal.