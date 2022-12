WM-Prognose : Portugal trifft auf Spanien im Viertelfinale

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar spitzt sich zu. An diesem Dienstag werden schon die letzten beiden Partien im Achtelfinale ausgetragen, ehe erstmals seit dem Start am 20. November zwei spielfreie Tage allen verbliebenen Teams ein wenig Zeit zum Ausruhen geben. Vorher wird es aber nochmal spannend. Die WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich verrät, wie die Wahrscheinlichkeiten auf den Sieg nach 90 Minuten und wie hoch sie auf ein Weiterkommen, möglicherweise nach Verlängerung und Elfmeterschießen stehen. Die Werte basieren auf den Zahlen aus dem Wettmarkt.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Im ersten Spiel des Tages (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) hätten auch die Deutschen dabei sein können, wenn sie es bis ins Achtelfinale geschafft hätten. So trifft nun Spanien auf Marokko. 2018 kamen die Iberer nur bis in eben jenes Achtelfinale, die Afrikaner scheiterten schon in der Gruppenphase. Auch in der Weltrangliste (Platz 7 zu 22) und bei den durchschnittlichen Marktwerten der Spieler (34,7 zu 9,7 Millionen Euro) ergeben sich einige Unterschiede. Das ist bei der Wahrscheinlichkeit für den Sieg nach regulärer Spielzeit nicht anders. Demnach gewinnen die Spanier dann schon zu 60,2 Prozent. Geht es in die Verlängerung oder ein Elfmeterschießen, erhöht sich die Chance auf 80,4.

Anschließend (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) spielen Portugal und die Schweiz den letzten Teilnehmer und Gegner des Siegers der früheren Begegnung aus. Beide scheiterten beim bisher letzten Turnier in Russland im Achtelfinale. Das wird einem wieder passieren. Den Werten von Weltrangliste (Platz 9 zu 15) und Marktwert (36 zu 10,8 Millionen Euro) zufolge spricht schon einiges für einen Sieg von Portugal. Das ist bei der Wahrscheinlichkeit, die der Wettmarkt ergibt mit 50 Prozent nicht anders. Kommt es nicht zu einer Entscheidung nach 90 Minuten, sprechen 69,8 Prozent für Cristiano Ronaldo und Co.