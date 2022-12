WM-Prognose : Portugal schafft es ins Halbfinale – mit Ronaldo?

Aktualisiert am

Nach den ersten beiden Viertelfinalspielen am Freitag geht es an diesem Samstag mit den anderen zwei Duellen im Kampf um die Plätze im Semifinale weiter. Mit dabei ist überraschenderweise auch Marokko, das sich zuvor im Elfmeterschießen gegen Spanien durchgesetzt hatte. Im Achtelfinale hatte Portugal keine Probleme mit der Schweiz beim 6:1, dafür aber Cristiano Ronaldo mit seiner Rolle: Er saß nur auf der Bank zu Beginn der Partie. Ist es diesmal wieder so? Das beantwortet die WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich nicht, sehr wohl aber, wie die Chancen stehen für die Teams.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Im ersten Spiel am Samstag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) trifft Marokko auf Portugal. Die WM 2018 war für beide keine Erfolgsgeschichte. Die Afrikaner kamen über die Gruppenphase nicht hinaus, für Ronaldo und Kollegen war auch schon im Achtelfinale Schluss. Das ist nun anders. 2022 sind die Teams jetzt schon erfolgreicher als beim Turnier in Russland vor viereinhalb Jahren.

Dennoch sind die Rollen klar. In der Weltrangliste (Platz 9 zu 22) und beim durchschnittlichen Marktwert der Spieler (36 zu 9,7 Millionen Euro) hat Portugal klare Vorteile. Das zeigt sich auch in der Wahrscheinlichkeit für den Sieg nach 90 Minuten, deren Basis der Wettmarkt ist. Demnach gewinnt Portugal zu 57 Prozent. Sollte es in die Verlängerung oder gar ins Elfmeterschießen gehen, liegt die Erfolgschance gar bei 76,9 Prozent.

Der Gegner im Halbfinale wird anschließend (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) gesucht: England trifft auf Frankreich. Beide haben ein erfolgreiches Turnier 2018 erlebt. Die einen, Frankreich als Sieger, mehr, die anderen, England auf Platz vier, ein bisschen weniger. Dieser feine Unterschied zeigt sich auch in der Weltrangliste (Platz 4 zu 5), aber nicht bei den Marktwerten: Dort liegen die Spieler der „Three Lions“ knapp vorne (48,5 zu 42,8 Millionen Euro).

Auch in der WM-Prognose ergibt sich ein enges Bild wie sonst noch in keinem anderen Viertelfinale dieser WM. Wenn es um das Ergebnis nach 90 Minuten geht, liegen die Franzosen leicht vorne mit einer Siegwahrscheinlichkeit von 39,5 Prozent. Für England sprechen 31,1, für eine Verlängerung oder gar ein Elfmeterschießen 29,5. Sollte es soweit kommen, kommt Frankreich zu 55,9 Prozent weiter. Das ist die Mehrheit, aber die Engländer sind bei weitem nicht chancenlos. Für Hochspannung ist gesorgt.