WM-Prognose : Portugal und Ronaldo gewinnen schon wieder

Aktualisiert am

Das Achtelfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat schon ziemlich konkrete Formen angenommen. Die meisten Teams, die nach der Vorrunde in Qatar weiterspielen dürfen, stehen fast. Aber nicht alle. An diesem Freitag werden noch die letzten zwei Mannschaften gesucht, die in die Runde der besten 16 einziehen. Die WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich zeigt die Fakten und die Wahrscheinlichkeiten für die möglichen Ergebnisse aller Spiele, die die Gruppenphase abschließen.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Zu Beginn des Spieltages sind die Mannschaften der Gruppe H an der Reihe. Portugal und Cristiano Ronaldo sind durch zwei Siege in zwei Partien zum Start schon weiter. Nun (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) geht es gegen Südkorea. Die Vergangenheit spricht für Portugal (2018 ging es bis ins Viertelfinale, der Gegner schied nach der Gruppenphase aus), die aktuellen Fakten auch. In der Weltrangliste (Platz 9 zu 28) und bei den durchschnittlichen Marktwerten (36 zu 6,3 Millionen Euro) liegen die Portugiesen vorne. Am Ende steht, basierend auf dem Wettmarkt, eine Siegwahrscheinlichkeit von 58,5 Prozent.

Im Parallelspiel der Gruppe (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) zwischen Ghana und Uruguay haben die Afrikaner die bessere Ausgangslage mit schon drei Punkten in der Tabelle. Die Prognose aber spricht für Uruguay, nicht nur, was die Bilanz beim Turnier in Russland betrifft, als es bis ins Viertelfinale ging, während Ghana gar nicht qualifiziert war. Die Weltrangliste (Platz 14 zu 61) spricht ebenso für die Südamerikaner wie der Marktwert (17,3 zu 7,9 Millionen Euro). Das gilt auch für die Siegwahrscheinlichkeit: Uruguay gewinnt zu 56 Prozent.

Auch bei den späten Spielen (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) der Gruppe G gibt es mit Brasilien schon ein Team, das sicher im Achtelfinale steht. Nun geht es gegen Kamerun, das 2018 gar nicht dabei war, während Brasiliens Weg im Viertelfinale endete. Die Auswahl von Trainer Tite ist in der Weltrangliste Erster (Kamerun auf Rang 43) und überragt auch bei den Marktwerten deutlich (43,5 zu 6 Millionen Euro). So ergibt sich auch ein klares Bild bei der Siegwahrscheinlichkeit, die mit 76,2 Prozent für die Brasilianer spricht.

Nicht nur sportlich, sondern auch politisch brisant ist das parallele Duell zwischen Serbien und der Schweiz (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV). Auf dem Rasen geht es um das Weiterkommen. Nur ein Team kann es schaffen. Die Daten versprechen viel Spannung. Serbien scheiterte 2018 nach der Vorrunde, die Schweiz kam immerhin ins Achtelfinale. In der Weltrangliste liegen die Eidgenossen knapp vorne (Rang 15 zu 21), bei den Marktwerten die Serben (13,7 zu 10,8). So ergeben sich in der Prognose folgende Werte: Serbien gewinnt zu 37,8 Prozent, die Schweiz zu 33,6. Für ein Remis sprechen 28,6 Prozent.