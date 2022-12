WM-Prognose : Messi muss sich gar keine Sorgen machen

Aktualisiert am

Nach der Vorrunde ist vor dem Achtelfinale. Ohne Pause geht es weiter in die K.o.-Runde. In der WM-Prognose zeigt sich, wer welche Chancen hat. Argentinien ist eindeutiger Favorit gegen Australien.

Die Vorrunde ist vorbei bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar, ab nun kann jedes Spiel ein Endspiel sein für die noch verbliebenen 16 Mannschaften. Denn vom Achtelfinale an gibt es keinen Raum für Ausrutscher mehr. An diesem Samstag geht es los mit zwei Partien. Bis einschließlich Dienstag werden die acht Teams ausgespielt, die ins Viertelfinale kommen. Die WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich zeigt, wer die besten Chancen hat – auf den Sieg nach 90 Minuten und insgesamt auf das Weiterkommen, denn Verlängerung und Elfmeterschießen sind nun möglich.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Im ersten Achtelfinale des Tages (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) stehen sich kurioserweise zwei Mannschaften gegenüber, die 2018 gar nicht für das Turnier in Russland qualifiziert waren: Niederlande und USA. In der Weltrangliste (Platz 8 zu 16) und bei den durchschnittlichen Marktwerten der Spieler im Kader (22,6 Millionen Euro zu 10,6) indes liegt die Auswahl von Bondscoach Louis van Gaal vorne. Das spiegelt sich auch in den Wahrscheinlichkeiten. Für einen niederländischen Sieg nach 90 Minuten sprechen 48,6 Prozent. Da es aber zu 29,3 Prozent zu einem Unentschieden kommt, interessiert auch die Chance nach Verlängerung und Elfmeterschießen: Dort liegt die Elftal zu 68,7 Prozent vorne.

Anschließend (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) stehen sich Argentinien und Australien gegenüber. Hier sind die Rollen noch eindeutiger verteilt, auch wenn beide vor viereinhalb Jahren bei der vergangenen Endrunde enttäuschten. Die Albiceleste scheiterte im Achtelfinale, die Australier kamen nicht über die Gruppenphase hinaus. Nun reicht schon ein Blick auf die Weltrangliste (3 zu 38) und die Marktwerte (24,3 zu 1,5), um zu sehen, wer hier Favorit ist. Bei den Wahrscheinlichkeiten wird es auch klar: Argentinien setzt sich zu 80,4 Prozent schon nach regulärer Spielzeit durch, nach maximal Elfmeterschießen aber zu 93,9 Prozent.