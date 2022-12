WM-Prognose : Kroatien holt sich den dritten Platz in Qatar

Bei Fußball-Europameisterschaften gilt in der K.o.-Runde: wer verliert, ist raus. Das ist bei Weltmeisterschaften im Prinzip nicht anders, eine Ausnahme gibt es allerdings doch. Die Verlierer der beiden Halbfinalespiele reisen nicht tief enttäuscht ab, sondern bleiben tief enttäuscht vor Ort und müssen nach ihren Niederlagen noch ein paar Tage dranhängen. Denn sie bestreiten, sozusagen als Vorspiel des großen Endspiels, bei dem sie aber nicht mitspielen dürfen, das Spiel um Platz drei. Die Laune bei den Beteiligten ist in der Regel nicht so prächtig ob der Verlängerung, auch wenn natürlich fast alle betonen, dass die dennoch gewinnen wollen...

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Bei der WM 2022 in Qatar stehen Kroatien und Marokko in diesem undankbaren Spiel, das gespielt werden muss, aber das auch nicht mehr so entscheidend ist. Beide trafen sich kurioserweise schon in ihrer jeweils ersten Partie des Turniers. In der Vorrunde waren sie in einer Gruppe und trennten sich mit einem torlosen Unentschieden. Für die favorisierten Kroaten war das kein guter Beginn, die Marokkaner indes merkten, dass durch den kleinen Erfolg gegen den Finalteilnehmer von Russland nach dem Aus in der Gruppenphase bei der WM 2018 nicht schon wieder so früh Schluss sein muss.

Die Daten zur Weltrangliste (Platz 12 zu 22) und zu den durchschnittlichen Marktwerten der Spieler (14,5 zu 9,7) zeigen dennoch Vorteile für die Kroaten. Das setzt sich in der WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich, die auf den Werten des Wettmarkts basiert, fort. Demnach beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sich Kroatien nach dem zweiten Platz 2018 nun den dritten holt bei 41,3 Prozent nach regulärer Spielzeit. Dass es Verlängerung oder Elfmeterschießen gibt, ist aber auch nicht unwahrscheinlich. Kommt es so, setzen sich die Kroaten dennoch am Ende zu 57,1 Prozent durch. Dann gäbe es, trotz aller Enttäuschung im Halbfinale, sicher auch ein wenig Jubel.