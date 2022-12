WM-Prognose : Frankreich und England haben keine Probleme

Ein letztes Mal bei einer Fußball-Weltmeisterschaft beginnt die K.o.-Runde mit dem Achtelfinale. Beim Turnier 2026, wenn es insgesamt zum Start 48 statt wie bisher 32 Mannschaften geben wird, ist noch eine weitere Runde nach der Gruppenphase vorgesehen. Dann gibt es noch mehr Chancen, in spannenden Spielen auszuscheiden. Die Partien an diesem Sonntag indes versprechen erst einmal nicht so viel Dramatik. Laut WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich sind die Rollen ziemlich klar verteilt.

Im ersten Spiel des Tages (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) bekommt es der Weltmeister mit Polen zu tun. Die Franzosen haben sich als Erster ihrer Gruppe qualifiziert, der Gegner als Zweiter. Immerhin, denn 2018 war schon in der Vorrunde das Aus gekommen. Die Daten aus der Weltrangliste (4 zu 26) und bei den durchschnittlichen Marktwerten der Spieler (42,8 Millionen Euro zu 9,8) spricht ebenfalls stark gegen die Elf um Weltfußballer Robert Lewandowski. Das zeigt sich auch in der Prognose, die auf den Werten des Wettmarkts basiert. Demnach gewinnt Frankreich nach regulärer Spielzeit zu 75,5 Prozent. Falls es wirklich, wie zu 7,1 Prozent wahrscheinlich, mehr als 90 Minuten gibt, kommt der Champion von 2018 zu 90,9 Prozent weiter.

Anschließend (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) sind die Engländer gegen Senegal an der Reihe. Die „Three Lions“ kamen vor viereinhalb Jahren in Russland weit, scheiterten aber im Halbfinale und wurden am Ende Vierter, während die Afrikaner in der Gruppenphase scheiterten. In der Weltrangliste (5 zu 18) und bei den Marktwerten (48,7 zu 11,1) spricht auch alles für die Mannschaft von Gareth Southgate. Die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg nach 90 Minuten ist aber nicht ganz so groß wie bei England, sondern liegt „nur“ bei 63,6 Prozent. Geht es in Verlängerung oder gar Elfmeterschießen, steigen die Chancen aufs Weiterkommen auf 83,8 Prozent.