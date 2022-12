WM-Prognose : Frankreich erreicht schon wieder das Finale

Aktualisiert am

In knapp einer Woche hat Kylian Mbappé Geburtstag. Der Franzose wird dann 24 Jahre alt. Das ist ein Alter, in dem man noch Wünsche hat. Eigentlich. Bei Mbappé könnte das ein wenig anders sein. An Geld mangelt es ihm eh nicht. Durch seinen neuen Vertrag bei Paris Saint-Germain soll der Stürmer eine schier unglaubliche Summe erhalten.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Und auch sportlich lässt seine Karriere wenig zu wünschen übrig. Klar, die Champions League hat er mit seinem Klub, der aus Qatar alimentiert wird, noch nicht gewonnen. Aber auf der großen WM-Bühne hat er schon einmal den goldenen Pokal mitgenommen. 2018 in Russland war das, als Frankreich im Finale gegen Kroatien 4:2 siegte.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Nun, in Qatar, ist der Weg zum nächsten WM-Titel gar nicht mehr so weit für Mbappé und Kollegen. Jedenfalls dürfte es nicht abwegig sein, wenn er sich als Geschenk zum Geburtstag, auch wenn es vorzeitig wäre, nichts sehnlicher wünscht als das nächste Goldstück auf der Visitenkarte und im Vitrinenschrank.

Zwei Schritte sind für die Franzosen noch notwendig. An diesem Mittwoch (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) kommt es zum brisanten Duell mit Marokko. Während Frankreich 2018 das Turnier gewann, schieden die Afrikaner schon nach der Vorrunde aus. Es ist nicht der einzige Unterschied.

Auch in der Weltrangliste (Platz 4 zu 22) ergibt sich eine klare Differenz. Das gilt auch für den durchschnittlichen Marktwert der Spieler (42,8 zu 9,7 Millionen Euro). Und so erstaunt es wenig, wenn die Wahrscheinlichkeit für einen französischen Sieg nach regulärer Spielzeit bei 63 Prozent liegt.

Da aber auch noch 24,2 Prozent für ein Unentschieden sprechen, könnte es Verlängerung und sogar Elfmeterschießen geben. Aber auch dort haben die Franzosen die Nase wahrscheinlich vorn. Zu 83,1 Prozent ziehen sie ins Finale ein. Das findet am Sonntag statt, zwei Tage vor Mbappés Geburtstag.