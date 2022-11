WM-Prognose : Deutsche Mannschaft startet erfolgreich ins Turnier

Am vierten Tag dieser Fußball-Weltmeisterschaft greift auch die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) ins Turnier ein. Zum Auftakt geht es gegen Japan. Die bisherigen Partien der WM zeigen, dass auch die großen Namen nicht immer problemlos starten. Außenseiter haben durchaus ihre Chance. Deswegen sind die Werte in der WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich ja auch nicht bei null. Eine Chance hat jeder, nur die Wahrscheinlichkeiten für Sieg, Unentschieden und Niederlage variieren. Und wie sieht es an diesem Mittwoch aus?

Im ersten Spiel des Tages (11.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) spielt der WM-Finalist von 2018. Kroatien, das damals im Endspiel Frankreich unterlag, trifft auf Marokko. Die Unterschiede zwischen beiden Mannschaften sind geringer, als man zunächst vermuten möchte. In der Weltrangliste liegen die Europäer zwar vorne (Platz 12 zu 22), auch bei den durchschnittlichen Marktwerten sind sie teurer (14,5 Millionen Euro zu 9,7), aber trotzdem liegt die kroatische Siegwahrscheinlichkeit nur bei 46,6 Prozent. Für Spannung ist also durchaus gesorgt.

Anschließend ist Deutschland an der Reihe (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV). 2018 verlor das DFB-Team zum Start gegen Mexiko, es war der Anfang vom frühen Ende nach der Vorrunde. Gegner Japan kam immerhin bis ins Achtelfinale. In der Weltrangliste stehen die Deutschen ein wenig (Platz 11 zu 24), bei den Marktwerten viel deutlicher (34,1 zu 5,9) vor den Asiaten. Alles in allem ergibt sich eine deutsche Gewinnwahrscheinlichkeit aufgrund des Wettmarktes von 65,5 Prozent.

Im folgenden Duell zwischen den deutschen Gruppengegnern Spanien und Costa Rica (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) sind die Rollen ganz eindeutig verteilt, auch wenn die Iberer vor viereinhalb Jahren schon nach einer Niederlage im Achtelfinale ausschieden. Costa Rica scheiterte in der Vorrunde. In der Weltrangliste sind die Unterschiede nun (Rang 7 zu 31) genauso gravierend wie bei den Marktwerten (34,7 zu 0,7). Das ergibt stolze 82,9 Prozent Wahrscheinlichkeit für einen spanischen Erfolg zum Auftakt.

Nicht ganz so deutlich sind die Verhältnisse zum Abschluss des Mittwochs (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV). Belgien wurde 2018 nach einer Niederlage im Halbfinale Dritter, Kanada war nur 1986 überhaupt einmal für eine WM qualifiziert. Die Weltrangliste liefert auch ein eindeutiges Bild (Platz 2 zu 31), ebenso die durchschnittlichen Marktwerte (21,7 zu 7,2). So stehen die Chancen für Belgien ähnlich wie im deutschen Spiel gegen Japan: Kevin De Bruyne und Co. gewinnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 63,2 Prozent.