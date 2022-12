WM-Prognose : Deutschland erreicht das Achtelfinale

Nun zählt es für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft. Bei der Weltmeisterschaft in Qatar hat sie ihr erstes „Endspiel“. Die zweite Partie gegen Spanien wurde keines, weil Costa Rica vorher gegen Japan gewann. Nun aber heißt es für die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick: Bei einer Niederlage gegen eben jenes Costa Rica ist das Turnier vorbei. Die WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich zeigt, wie groß die deutschen Chancen auf einen Erfolg sind und auch, wie es in den anderen Spielen an diesem Donnerstag in Qatar aussieht.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Zunächst (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) sind die Teams in Gruppe F an der Reihe. Dort bekommt es Marokko mit Kanada zu tun, das nach zwei Niederlagen schon ausgeschieden ist. Die Lage der beiden Mannschaften bei dieser Endrunde spiegeln auch die Daten. Die Afrikaner waren 2018 dabei, scheiterten in der Vorrunde, Kanada indes war gar nicht qualifiziert. Auch in der Weltrangliste (22 zu 41) und bei den Marktwerten (9,8 zu 7,2 Millionen Euro) liegt Marokko vorne. Das zeigt sich auch bei der Siegwahrscheinlichkeit, die auf den Werten des Wettmarkts basiert. Sie beträgt 45 Prozent.

Parallel (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) wird es noch viel spannender, nicht nur, weil womöglich eine prominente Mannschaft nach dem Duell zwischen Kroatien und Belgien ausscheidet. Die einen waren 2018 sogar im Finale, die anderen wurden Dritter. In der Weltrangliste liegen die Belgier vorne (Rang 2 zu 12), auch bei den Marktwerten (21,7 zu 14,5 Millionen Euro). Die Siegwahrscheinlichkeiten indes sind sehr ausgeglichen. Für einen kroatischen Sieg sprechen 35,5 Prozent, für ein Remis 28,4, für Belgiens Erfolg 36,1.

In den Abendspielen (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) wird es für Deutschland gegen Costa Rica ernst. Alles andere als ein Sieg bedeutet das Aus. Doch es sieht gut aus. Vor viereinhalb Jahren scheiterten beide in der Vorrunde. Ansonsten hat die Auswahl von Flick die Nase vorne: in der Weltrangliste (Platz 11 zu 31) und bei den Marktwerten (34,1 zu 0,7 Millionen Euro). Das Kräfteverhältnis zeigt sich auch bei den Wahrscheinlichkeiten. Demnach gewinnt die deutsche Nationalmannschaft das Spiel zu 87,1 Prozent und kommt wohl weiter.

Zur gleichen Zeit (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) trifft Spanien auf Japan. Vom Ausgang des Spiels hängt auch ab, ob die Deutschen weiterkommen. Die Daten sprechen für die Iberer, auch wenn sie, wie der Gegner am Donnerstag, 2018 schon im Achtelfinale ausschieden. In der Weltrangliste (Platz 7 zu 24) und bei den Marktwerten (34,7 zu 5,9 Millionen Euro) liegt Spanien vorne. Das gilt auch bei der Wahrscheinlichkeit eines Sieges. 67,5 Prozent sprechen klar für die Selección.