WM-Prognose : Brasilien nimmt Kurs auf den sechsten Titel

Wenn die Brasilianer dieser Tage bei der Fußball-WM in Qatar auftreten, dann zählen sie immer wieder ihren ganz eigenen Countdown herunter. Das Ziel ist klar: Sieben Spiele wollen sie machen bei diesem Turnier und zum Abschluss im Finale den Titel holen. Es wäre der sechste: Rekordweltmeister sind sie auch jetzt schon.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online.

In der WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich werden die Wahrscheinlichkeiten für den Sieg nach regulärer Spielzeit und das Weiterkommen, möglicherweise eben auch nach Verlängerung und Elfmeterschießen, angegeben. Diese Daten basieren auf den Werten des Wettmarkts.

Fußball-WM 2022 Liveticker

In der ersten Partie an diesem Montag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) sind aber erst einmal zwei Teams an der Reihe, die noch nie Weltmeister waren. Kroatien war 2018 als Teilnehmer am Endspiel nah dran, Japan kam seinerzeit nicht über das Achtelfinale hinaus. In der Weltrangliste (Platz 12 zu 24) und beim durchschnittlichen Marktwert der Spieler (14,5 zu 5,9 Millionen Euro) liegen die Kroaten vorne, ebenso wie bei der Wahrscheinlichkeit auf den Sieg nach 90 Minuten (45,8 Prozent). Das zeigt aber auch, dass es nicht unwahrscheinlich ist, dass es danach noch weitergeht. Insgesamt kommen die Kroaten zu 65,1 Prozent weiter.

Danach (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) sind die Brasilianer gegen Südkorea gefordert. Die schlugen zwar vor viereinhalb Jahren Deutschland, kamen aber nicht über die Gruppenphase hinaus. Die Seleção scheiterte im Viertelfinale. Nun spricht alles für die Südamerikaner: in der Weltrangliste (Platz 1 zu 28) und bei den Marktwerten (43,5 zu 6,3). Das spiegelt sich auch bei der Siegwahrscheinlichkeit nach 90 Minuten von 76 Prozent. Dass es in eine Verlängerung geht, ist also nicht sehr wahrscheinlich. Sollte es dennoch passieren: Auch dann wird Brasilien zu 90,8 Prozent ins Viertelfinale einziehen.