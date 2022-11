WM-Prognose : Brasilien macht es besser als Argentinien

Weiter geht es im Sauseschritt durch die Vorrunde der Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar. An diesem Donnerstag steigen auch die letzten acht Mannschaften ins Turnier ein. Darunter ist Rekordweltmeister Brasilien. Der ist gewarnt, dass es auch für Favoriten keinen Durchmarsch in die heiße Phase des Championats in der Wüste gibt. Erzrivale Argentinien verlor am Dienstag sensationell gegen Außenseiter Saudi-Arabien. Das zeigt: In der WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich werden Wahrscheinlichkeiten errechnet. Wichtig – und entscheidend – ist immer noch „auf'm Platz“, selbst bei dieser diskutablen Weltmeisterschaft.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online.

Zum Auftakt am Donnerstag (11.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) spielen die Schweizer gegen Kamerun. 2018 reichte es für die Eidgenossen zum Einzug ins Achtelfinale, mehr aber nicht. Die Afrikaner hingegen waren gar nicht erst qualifiziert für die Endrunde in Russland. In der Weltrangliste zeigen sich genauso Unterschiede (Platz 15 zu 43) wie bei den durchschnittlichen Marktwerten (10,8 Millionen Euro zu 6). So ergibt sich am Ende bei der Prognose, die auf dem Wettmarkt basiert, eine Schweizer Gewinnwahrscheinlichkeit von 55,5 Prozent.

Ähnlich ist der Wert im zweiten Duell des Tages (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) zwischen Uruguay und Südkorea. Die Südamerikaner erreichten vor gut vier Jahren sogar das Viertelfinale, bevor sie ausschieden. Südkorea scheiterte in der Gruppe, auch wenn die Elf um Heung-min Son im letzten Spiel Deutschland mit 2:0 besiegte und aus dem Turnier warf. Nun liegt dennoch Uruguay vorne in der Weltrangliste (Rang 14 zu 28) und im durchschnittlichen Marktwert (17,3 zu 6,3). Also ergibt sich eine Siegchance von 54,2 Prozent.

Nachdem Lionel Messi einen Fehlstart erlebte, betritt nun (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) auch der nächste große Altstar die WM-Bühne in Qatar. Mit seinen Portugiesen trifft Cristiano Ronaldo auf Ghana. Seine Mannschaft liegt sowohl in der Weltrangliste (Platz 9 zu 61) als auch beim durchschnittlichen Marktwert (36 zu 7,9) deutlich vorne. Das spiegelt auch die Prognose basierend auf dem Wettmarkt. Zum Start in die Vorrunde besiegt Portugal Ghana mit einer Wahrscheinlichkeit von 69,6 Prozent.

Zum Abschluss des Tages (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) sind die Brasilianer gefordert, die es 2018 nur bis ins Viertelfinale schafften und dort ausschieden. Nun soll es besser werden, im Idealfall bis zum Titelgewinn gehen. Gegen Serbien sind sie die Favoriten. Das zeigt schon Platz eins in der Weltrangliste, während die Europäer lediglich auf Rang 21 gelistet sind. Die Marktwerte sehen ähnlich unterschiedlich aus (43,5 zu 13,7). Alles in allem hat Brasilien eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 65,9 Prozent.