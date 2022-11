WM-Prognose : Brasilien gewinnt auch ohne Neymar

Auch bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Qatar gibt es Favoriten – und Favoriten. Die einen haben in der Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich eine wirklich deutlich erhöhte Siegwahrscheinlichkeit im Vergleich zu einem Remis oder gar einer Niederlage. Und es gibt die Mannschaften, deren Erfolg zwar sichtbar ist, es aber auch noch einen annähernd hohen Prozentsatz gibt für ein Ergebnis, das keinen Sieg bedeutet. So ist es auch bei den vier Spielen an diesem Montag.

Im ersten Spiel des Tages (11.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) gibt es einen klaren Favoriten. Es ist Serbien im Duell mit Kamerun. Die Europäer scheiterten 2018 nach der Vorrunde, die Afrikaner aber waren seinerzeit gar nicht qualifiziert. In der Weltrangliste sind die Unterschiede (Platz 21 zu 43) genauso klar wie bei den durchschnittlichen Marktwerten der Spieler (13,7 zu 6 Millionen Euro). Das alles spiegelt sich auch bei der Siegwahrscheinlichkeit, deren Werte auf dem Wettmarkt basieren, wider: 56,2 Prozent, ein eindeutiger Favorit also.

Das lässt sich in der anschließenden Partie (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) zwischen Südkorea und Ghana nicht behaupten. Die Asiaten scheiterten in Russland in der Vorrunde, die heutige Mannschaft von Trainer Otto Addo war gar nicht qualifiziert. In der Weltrangliste ist der Unterschied immens (Rang 28 zu 61), bei den Marktwerten gering (6,3 zu 7,9 Millionen Euro). Hochspannung aber herrscht bei den Gewinnwahrscheinlichkeiten: Südkorea siegt zu 36,6 Prozent, Ghana zu 32,3, für ein Remis sprechen 31,1. So knapp ist es selten.

Danach (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) wird es wieder eindeutiger. Kein Wunder, wenn Brasilien mitspielt. 2018 war im Viertelfinale Schluss. Gegner Schweiz schied damals im Achtelfinale aus. In der Weltrangliste stehen die Brasilianer an der Spitze, die Schweiz auf Platz 15. Bei den Marktwerten gibt es ebenfalls einen krassen Unterschied (43,5 zu 10,8 Millionen Euro). Alles in allem, und da macht der Wettmarkt keine Ausnahme, hat Brasilien eine Siegwahrscheinlichkeit von 68,4 Prozent.

Zum Abschluss (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) trifft Favorit Portugal auf Uruguay. Ähnlich wie zur vorherigen Partie scheiterten beide vor viereinhalb Jahren ein wenig früher (Portugal im Achtelfinale) oder etwas später (Uruguay im Viertelfinale). Cristiano Ronaldo und Co. sind in der Weltrangliste besser (Platz 9 zu 14) und erst recht bei den Marktwerten (36 zu 17,3 Millionen Euro). Die Siegchance der Portugiesen steht am Ende bei 49,3 Prozent. Das ist die Favoritenrolle. Aber ganz klar sieht sie nicht aus.