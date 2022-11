WM-Prognose : Argentinien und Messi verhindern das frühe Aus

Die ersten sieben Teilnehmer am Achtelfinale stehen schon fest, an diesem Mittwoch kommen drei weitere hinzu. Eine Mannschaft, die schon vor dem abschließenden Gruppenspiel weitergekommen ist, ist Frankreich. Der Weltmeister von 2018 gewann beide Spiele in der Vorrunde und hat im Duell mit Tunesien keinen Druck mehr. In den anderen drei Partien des Tages geht es aber noch um alles. Die WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich zeigt, wie groß die Wahrscheinlichkeit für jedes Team jeweils ist.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

In der Gruppe D, in der die Franzosen schon weiter sind, geht es für Dänemark im abschließenden Spiel (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM bei MagentaTV) gegen Australien um alles. Ohne Sieg ist es vorbei für die Elf, die im vergangenen Jahr noch im EM-Halbfinale stand. Doch die Chancen stehen gut. 2018 kamen die Dänen ins Achtelfinale, Australien war bei der WM seinerzeit nicht dabei. Auch in der Weltrangliste (10 zu 38) und beim durchschnittlichen Marktwert der Spieler (13,6 Millionen Euro zu 1,5) liegt Dänemark vorne. Alles in allem ergibt sich, basierend auf dem Wettmarkt, eine Siegwahrscheinlichkeit von 63,3 Prozent.

Das kann den Franzosen, Sieger von 2018, in ihrem Spiel gegen Tunesien (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF bei MagentaTV) relativ egal sein. Sie sind schon weiter und mit einem Vorsprung von sechs Toren auf Australien auch so gut wie sicher Erster der Gruppe. Zudem sind sie Favorit. In der Weltrangliste (Platz 4 zu 30) und beim Marktwert (42,8 zu 2,2) liegen sie so deutlich vorne wie in der WM-Prognose. Dort sprechen 60,5 Prozent für den dritten französischen Sieg im dritten WM-Spiel bei der Endrunde in Qatar.

In der Gruppe C geht es in den Abendspielen (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM bei MagentaTV) noch um alles. Kein Team ist schon ausgeschieden, alle haben noch Chancen. Polen mit Robert Lewandowski trifft auf Lionel Messis Argentinier. Die Fakten sprechen klar für die Südamerikaner, sowohl in der Weltrangliste (Rang 3 zu 26), als auch bei den Marktwerten (24,3 zu 9,8). Das spiegelt sich auch in den Wahrscheinlichkeiten für die drei Punkte: Die holen sich zu 66,8 Prozent die Argentinier und kommen damit weiter.

In der Parallelpartie (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) trifft Saudi-Arabien auf Mexiko, das es 2018 immerhin bis ins Achtelfinale schaffte, während der Gegner gar nicht qualifiziert war. In der Weltrangliste (Platz 13 zu 51) und bei den Marktwerten (6,7 zu 1) ergeben sich ebenfalls deutliche Unterschiede. So ist es auch bei der Siegwahrscheinlichkeit, die mit 57,5 Prozent für Mexiko spricht. Damit könnte das Team noch an Polen auf Platz zwei vorbeiziehen, wenn die Argentinier wie prognostiziert auch gewinnen.