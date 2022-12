Aktualisiert am

So ein enges Finale gab es noch nie

WM-Prognose : So ein enges Finale gab es noch nie

Argentinien oder Frankreich? Frankreich oder Argentinien? Wie man es dreht und wendet – einen Favoriten kann man kaum erkennen. Das zeigt auch die WM-Prognose mit allen Daten zum Endspiel in Qatar.

Lionel Messi oder Kylian Mbappé? Kylian Mbappé oder Lionel Messi? Lionel Scaloni oder Didier Deschamps? Didier Deschamps oder Lionel Scaloni? Albiceleste oder Les Bleus? Les Bleus oder Albiceleste? Es gibt so viele Fragen, die sich zum Ende der Fußball-Weltmeisterschaft noch stellen, letztlich aber laufen sie allesamt auf eine Frage hinaus: Wer gewinnt das Finale an diesem Sonntag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV)?

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Und eines ist schon vorher klar, wenn man die Daten der WM-Prognose von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich sieht: Für Hochspannung ist gesorgt. So eng war ein Finale noch nie. Und selbst bei den Berechnungen zu den 63 Spielen zuvor bei dieser Endrunde in Qatar gab es kein solch ausgeglichenes Ergebnis. Dabei zeigen die statistischen Werte noch Unterschiede. Frankreich gewann die WM 2018, Argentinien schied im Achtelfinale aus. In der Weltrangliste indes liegen die Südamerikaner knapp vorne (Platz drei zu vier). Bei den durchschnittlichen Marktwerten der Spieler aber haben die Franzosen größere Werte (42,8 zu 24,3 Millionen Euro).

Die Wahrscheinlichkeiten, die auf den Werten des Wettmarktes basieren, sind erstaunlich. So gewinnt Frankreich zu 34,2 Prozent, Argentinien zu 34,1 Prozent. Und mit einer Wahrscheinlichkeit von 31,7 Prozent gibt es nach 90 Minuten plus Nachspielzeit eine Verlängerung. Und dann? Es wird kaum deutlicher! Zu 50,1 Prozent gewinnen die Franzosen, zu 49,9 Prozent Argentinien. Es ist also unmöglich, einen Favoriten zu benennen, weil die Unterschiede so minimal sind.

Es gibt aber noch weitere Berechnungen von Memmert und Wunderlich zum Endspiel. Die Frage, wie viele Tore in der regulären Spielzeit fallen, ist etwas klarer zu beantworten als die nach dem Sieger des Spiels. Zu 61,5 Prozent fallen in den 90 Minuten nur zwei oder weniger Tore. Die Frage, wer als Spieler des Turniers ausgezeichnet wird, wird dagegen am deutlichsten beantwortet: Lionel Messi ist es zu 73,2 Prozent. Es folgen Kylian Mbappé mit nur noch 14,6 Prozent und Antoine Griezmann mit 8. Andere Spieler werden es mit nur noch 4 Prozent Wahrscheinlichkeit.