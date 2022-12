WM-Prognose : Argentinien und Messi erreichen das Finale

Auch außerhalb Südamerikas war die Vorfreude beim Blick auf den Turnierbaum, der den Weg aller Mannschaften in der K.o.-Runde bis zum Finale vorgibt, groß. Denn die Fußball-Weltmeisterschaft steuerte auf den Superclásico zu, das große Duell der Rivalen Argentinien und Brasilien. Das Spiel wäre zwar nicht das Endspiel gewesen, aber immerhin das Vorspiel zum großen Finale. Daraus wurde nichts. Das lag nicht an Lionel Messi und Kollegen. Die Argentinier erfüllten ihre Aufgaben im Achtelfinale gegen Australien und im Viertelfinale gegen die Niederlande. Die Brasilianer aber schieden aus: Kroatien war das bessere Team im Elfmeterschießen im Viertelfinale.

Es ist nicht leicht, Argentinien und Brasilien auf einen Fußballplatz zu bekommen. Das zeigte sich schon im vergangenen Jahr, als beide in der WM-Qualifikation aufeinandertreffen sollten. Am 5. September 2021 war die Partie in São Paulo nach wenigen Minuten zunächst unterbrochen und dann abgebrochen worden. Damals hatten Beamte der Gesundheitsbehörde den Rasen betreten, um drei argentinische Spieler wegen angeblicher Verstöße gegen die Corona-Bestimmungen vom Platz zu holen. Der Aufschrei war groß. Weil sich beide für Qatar qualifizierten, wurde die Partie nie neu angesetzt und gespielt. Und nun scheiterte es an Brasiliens Nerven im Elfmeterschießen.

So also treffen an diesem Dienstag (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-EM, im ZDF und bei MagentaTV) Kroatien und Argentinien im Kampf um das Ticket fürs Finale aufeinander. Die Europäer standen 2018 dort, während Messi und Co. schon im Achtelfinale scheiterten. Ein anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die Weltrangliste. Dort liegt Argentinien (Platz 3 zu 12) genauso vorne wie bei den durchschnittlichen Marktwerten der Spieler (24,3 zu 14,5 Millionen Euro). Diese Gewichtung spiegelt sich auch bei der Prognose, die auf den Werten des Wettmarkts basieren: Argentinien gewinnt nach 90 Minuten zu 54 Prozent, nach Verlängerung oder Elfmeterschießen zu 75,2 Prozent.