WM-Prognose : Argentinien und Messi atmen ganz tief durch

Neben Deutschland verlor auch Argentinien überraschend zum Start. Nun kommt es zum brisanten Duell mit Mexiko. Doch die Werte in der WM-Prognose machen Lionel Messi und Co. viel Hoffnung.

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat noch einen Tag Zeit bis zu ihrem ersten Finale gegen Spanien bei dieser Weltmeisterschaft. Dann geht es schon darum, ob die Auswahl von Bundestrainer Hansi Flick vielleicht früh nach der Vorrunde nach Hause fliegen muss. Überraschend geht es auch den Argentiniern nicht so viel besser. Unterlagen die Deutschen Japan, verloren die Südamerikaner sensationell gegen Saudi-Arabien. Fehlschüsse können sich Lionel Messi und Co. nicht mehr erlauben. Welche Gewinnwahrscheinlichkeiten ergeben die WM-Prognosen von Daniel Memmert und Fabian Wunderlich?

Fußball-WM 2022 Liveticker

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Zunächst steht an diesem Samstag (11.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) das Duell zwischen Tunesien und Australien an. Beide kamen bei der WM 2018 in Russland nicht über die Gruppenphase hinaus. Auch bei den sonstigen Werten sind die Unterschiede zwischen den beiden Teams nicht so groß. In der Weltrangliste (Platz 30 zu 38) sowie bei den durchschnittlichen Marktwerten (2,2 zu 1,5) liegen die Afrikaner jeweils leicht vorne. Das ist bei der Siegwahrscheinlichkeit, die auf dem Wettmarkt basiert, nicht anders. Tunesien gewinnt die Partie demnach zu 44,8 Prozent.

Anschließend (14.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) trifft Polen auf das Überraschungsteam aus Saudi-Arabien. Beide hatten bei der WM 2018 nur drei Spiele, dann war Schluss nach der Vorrunde. Bei den anderen Parametern sind die Differenzen deutlicher. Polen liegt in der Weltrangliste (26 zu 51) deutlich vorne, genauso bei den Marktwerten (9,8 zu 1). Alles in allem ist auch die Siegwahrscheinlichkeit eine deutliche Sache für Robert Lewandowski mit einem Wert von 53,6 Prozent.

Im dritten Spiel des Tages (17.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) kommt es zu einem interessanten europäischen Duell. Weltmeister Frankreich trifft auf Dänemark, das vor viereinhalb Jahren im Achtelfinale ausschied. Weltrangliste (Rang 4 zu 10) und die Marktwerte (42,8 zu 13,6) sprechen ebenso eine deutliche Sprache, wie auch die Wahrscheinlichkeit für einen französischen Sieg von 51,7 Prozent, wobei die Bilanz bei der EM vor einem guten Jahr noch anders war: Frankreich scheiterte im Achtelfinale, Dänemark erst im Halbfinale.

Zum Abschluss (20.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) kommt es zum brisanten Duell zwischen Argentinien und Mexiko. Lionel Messi und Co. stehen arg unter Druck. Auch 2018 lief es nicht rund, allerdings für beide Mannschaften, als das Aus im Achtelfinale kam. In der Weltrangliste (3 zu 13) und bei den Marktwerten sind aber doch Unterschiede deutlicher zu erkennen. Laut WM-Prognose können die Argentinier nach dem Spiel erst einmal tief durchatmen. Sie gewinnen mit einer Wahrscheinlichkeit von 60,3 Prozent.