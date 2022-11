Polen nur 0:0 gegen Mexiko : Lewandowski verschießt Elfmeter

Umkämpftes Spiel ohne Ertrag: Polen startet mit einem Unentschieden in die Fußball-WM in Qatar. Torwart-Routinier Guillermo Ochoa wird zum mexikanischen Helden.

Mehr als 20.000 extrem laute Fans auf der einen Seite und ein Weltfußballer auf der anderen, aber kein Tor: In der WM-Gruppe C, in der Argentinien nach der sensationellen Niederlage gegen Saudi-Arabien früh in Not ist, schlugen weder die heißblütig angefeuerten Mexikaner noch die Polen um Robert Lewandowski aus dem Patzer des Gruppenfavoriten Kapital auf dem erhofften Weg ins Achtelfinale. Das lag am Dienstag auch am früheren Torjäger des FC Bayern, der in der 58. Minute einen Elfmeter verschoss und ohne WM-Treffer bleibt.

Das lag am Dienstagabend auch am früheren Torjäger des FC Bayern, der in der 58. Minute gar einen Elfmeter verschoss und auch im vierten Spiel ohne eigenen WM-Treffer bleibt. Nach der vergebenen Großchance wusste er sofort, was er getan respektive eben nicht getan hatte. Der Neuzugang des FC Barcelona, im vergangenen Sommer nach einigem Transfertheater aus München nach Katalonien gewechselt, griff sich unmittelbar nach seinem Fehlschuss an den Kopf und fluchte vor sich hin. Lewandowski war zuvor von Hector Moreno niedergerungen worden, sodass Schiedsrichter Chris Beath nach Ansicht der Videobilder auf Strafstoß entschied.

Doch Guillermo Ocho parierte den Versuch Lewandowskis stark. Er täuschte einen Sprung nach rechts leicht an, tauchte dann aber mit einem schnellen Richtungswechsel nach links unten ab, genau an die Stelle, wohin der Schütze seinen Versuch getreten hatte. Der Torwart und Kapitän von „El Tri“ zeigte anschließend zur Bank, lachte und ballte die Faust im Handschuh. Offenbar hatte ihm jemand, der dort saß, einen Tipp gegeben, wohin Lewandowski am liebsten schießt. „Das Leben schenkt dir solche Momente. Es ist ein Kindheitsraum, bei der WM zu spielen und Geschichte zu schreiben“, sagte Ochoa nach dem Spiel. „Es ist ein Punkt, den nehmen wir mit.“

Polens Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz wollte Lewandowski trotz seines Ärgers über den verschossenen Elfmeter keine Vorwürfe machen. „Gestern im Training hat er noch Elfmeter geübt und hat keinen vergeben. Sowas passiert einfach“, sagte der Trainer. „Es ist so schade für Robert. Ich weiß, wie sehr er dieses Tor wollte.“

Im Stadion 974, das aus exakt so vielen Containern zusammengebaut und deren Anzahl die internationale Vorwahl von Qatar ist, entwickelte sich zuvor zwar ein umkämpftes, aber kein hochklassiges Spiel. Lewandowski konnte einen Kopfball nicht auf das gegnerische Tor bringen (7. Minute), weil er stark genug bedrängt worden war. Auch Mexiko, das 2018 zum WM-Start in Russland Deutschland überraschend mit 1:0 besiegt hatte, versuchte es auf diese Art, aber Hector Moreno köpfte den Ball auf das Netz (12.), während Alexis Vegas Versuch am langen Pfosten knapp vorbeistrich (26.).

Spielführer Lewandowski zeigte sich immer wieder als Motivator und hob für die Mitspielern auch nach Fehlpässen den Daumen, doch es half nichts. Polen entwickelte nach vorne einfach zu wenig Durchschlagskraft gegen emotional vom Publikum getragene Mexikaner, die zwar diverse gute Offensivszenen hatten, denen es im entscheidenden Moment aber an Genauigkeit im Abschluss fehlte. Daran änderte auch die siebenminütige Nachspielzeit der zweiten Halbzeit nichts mehr – eine Zeitspanne, unter der es offenbar bei diesem Turnier kaum mehr geht.

Die nächste Chance auf einen eigenen Treffer auf der größten Bühne, die der Fußball für Nationen zu bieten hat, hat Lewandowski am Samstag im Duell mit Sensationssieger Saudi-Arabien (14 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei Magenta TV). Dann zeigt sich, ob der Fehlschuss des Vorzeigestürmers unliebsame Konsequenzen hat oder Polen weiter im Spiel bleibt. Mexiko, bei den vergangenen sieben Weltmeisterschaften immer im Achtelfinale, dort aber auch regelmäßig gescheitert, bekommt es dann mit den blamierten Argentiniern zu tun.