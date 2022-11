Schiedsrichter vor der WM : „Das ist nicht nur ein Wort, sondern ein Wert“

Pierluigi Collina will die Schiedsrichter so schulen, dass sie die Spiele nach einheitlichen Maßstäben leiten. Bild: Reuters

Der erste offizielle Auftritt von Gianni Infantino bei dieser WM kam etwas überraschend. Voller Elan erklomm der Präsident des Fußball-Weltverbandes FIFA am Freitagnachmittag die große Bühne im Qatar National Convention Center, wo schon Pierluigi Collina, der oberste Schiedsrichterfunktionär der WM, zwei Tage vor dem ersten Turnierspiel einen Ausblick auf die Arbeit der Unparteiischen geben wollte.

Doch nun war erst mal Infantino dran, der den weinroten Trainingsanzug der Schiedsrichter trug, die er als „Team Nummer eins“ huldigte. „Es ist mein Team und das Team, das hier bei der WM am wichtigsten ist“, verkündete er. Die Schiedsrichter seien als einzige Mannschaft „bereits für das Finale qualifiziert“, und Infantino selbst steht selbstverständlich ebenfalls längst fest als Protagonist des Endspieltages.

Collina nahm diesen ziemlich aufgeblasenen Auftritt freundlich nickend zur Kenntnis, und als Infantino schließlich wieder gegangen war, berichtete der ehemalige Weltklasseschiedsrichter von Details, die bei dieser Weltmeisterschaft wichtig werden.

Es sei versucht worden, die 123 Schiedsrichter und sechs Schiedsrichterinnen, die aus unterschiedlichen Fußballkulturen kommen, so zu schulen, dass sie die Spiele bei diesem Turnier nach möglichst einheitlichen Maßstäben leiten. Erstmals werden also weibliche Unparteiische dabei sein, und auf die Frage, ob diese auch in Partien von arabischen Nationen wie Qatar, Tunesien oder Iran zum Einsatz kommen könnten, erwiderte Collina: „Wie alles Neue ist es spannend. Aber für uns sind das einfach Offizielle. Diese Frauen sind hier, weil sie Spieloffizielle sind, und jede Frau kommt für jedes Spiel in Frage.“

Auf dem Platz bestehe dann die wichtigste Aufgabe der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter darin, „die Spieler zu schützen“, erläuterte Collina und spielte den Zuhörern einige Szenen vor, in denen zwingend rote Karten gezeigt werden müssen.

Halbautomatische Abseitserkennung

Außerdem bereitete Collina die Welt auf ungewohnt lange Fußballspiele vor: Es werde bei diesem Turnier „recht normal, dass es sieben, acht oder neun Minuten Nachspielzeit gibt“, weil nicht nur konsequent die durch Überprüfungen der Videoschiedsrichter und Verletzungsunterbrechungen verlorenen Minuten nachgespielt werden sollen, sondern auch die vielen Sekunden, die ausgelassener Torjubel kostet. „Ziel ist, den Zuschauern das größtmögliche Spektakel zu bieten“, sagte Collina.

Anschließend erläuterte Johannes Holzmüller, der FIFA-Direktor für Fußballtechnologie und -innovation, die halbautomatische Abseitserkennung, die schon beim Arab-Cup 2021 erfolgreich eingesetzt wurde. Diese Technik, zu der auch ein Chip im Ball gehört, ist hochkomplex, soll den Vorgang der Abseitsüberprüfung be­schleunigen und die Videoassistenten entlasten, deren Ruf weiterhin schlecht ist.

Die WM in Russland vor vier Jahren war allerdings ein Lichtblick dieser als eher düster empfundenen Geschichte. Dort arbeiteten die VAR deutlich besser als beispielsweise in der Bundesliga. Bei der WM gehe es nun darum, „das Image des Spiels zu schützen. Das ist nicht nur ein Wort, sondern ein Wert“, sagte Collina. Da hat er sich viel vorgenommen.