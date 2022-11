Aus für Qatar 2022 : Pogba fehlt Weltmeister Frankreich bei der WM

Fußball-Weltmeister Frankreich muss bei der WM in Qatar auf seinen Star Paul Pogba verzichten. Der Mittelfeldspieler wird bei dem Turnier nicht dabei sein, wie die französische Nachrichtenagentur AFP am Montag unter Verweis auf ein Schreiben von Pogbas Agentin Rafaela Pimenta berichtete. Der Zeitung „Le Parisien“ zufolge braucht der 29-Jährige Erholung nach einer Operation am Meniskus im September, wie aktuelle Untersuchungen ergeben hätten. Seit einigen Tagen leide er zudem unter einer Verletzung am Oberschenkel.

Beim Titelgewinn 2018 in Russland hatte Pogba beim 4:2 im Finale gegen Kroatien den Treffer zum 3:1 erzielt. Der französische Nationalspieler war in diesem Sommer von Manchester United zurück zu Juventus Turin gewechselt, wo er bereits von 2012 bis 2016 gespielt hatte. Nationaltrainer Didier Deschamps muss ebenfalls auf Mittelfeldspieler N'Golo Kanté verzichten. Der 31-Jährige vom FC Chelsea musste sich wegen einer Oberschenkelverletzung einer Operation unterziehen und fällt mehrere Monate aus. Frankreich trifft in der Vorrunde auf Australien, Dänemark und Tunesien.

Japan setzt auf Bundesligaprofis

Deutschlands Gruppengegner Japan reist unter anderem mit dem derzeit verletzten Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach zur WM nach Qatar. Der schwer am Knie verletzte 25-Jährige steht zusammen mit sieben anderen Profis aus der Bundesliga und Zweiten Liga im Aufgebot des deutschen Gruppengegners. Der Innenverteidiger hatte sich im September am Knie verletzt und Ende Oktober wieder leichtes Training absolvieren können. Da war trotzdem bereits klar, dass Itakura in diesem Jahr kein Spiel mehr für den Bundesligaklub machen wird. Für Japan soll der Abwehrspieler nun aber bei der in rund drei Wochen beginnenden WM spielen.

Zum 26 Spieler umfassenden Kader, den Nationaltrainer Hajime Moriyasu am Dienstag bekannt gab, gehören auch Ritsu Doan (24 Jahre/SC Freiburg), Daichi Kamada (26/Eintracht Frankfurt), Takuma Asano (27/VfL Bochum), Wataru Endo (29), Hiroki Ito (23/beide VfB Stuttgart) und Maya Yoshida (34/Schalke 04) aus der höchsten deutschen Spielklasse sowie Ao Tanaka (24) vom Zweitligaklub Fortuna Düsseldorf.

Nicht mit zum Turnier, das am 20. November in dem Golfemirat beginnt, fahren etwas überraschend Routinier Genki Haraguchi von Bundesliga-Tabellenführer 1. FC Union Berlin sowie der ehemalige Bundesligaprofi Yuya Osako. Der mittlerweile 32-jährige Osako spielte für den 1. FC Köln und Werder Bremen, ist seit dem Vorjahr aber wieder in seiner Heimat bei Vissel Kobe aktiv. Auch Angreifer Kyogo Furuhashi vom schottischen Spitzenklub Celtic Glasgow wurde nicht berücksichtigt.

„Unser Ziel ist es, zumindest das Viertelfinale zu erreichen“, sagte Coach Moriyasu in Tokio und ergänzte: „Das wird nicht leicht.“ Japan, das zum siebten Mal bei einer Endrunde dabei ist, trifft im ersten Vorrundenspiel am 23. November im Khalifa International Stadium auf die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes. Weitere Gegner in Gruppe E in Qatar sind der frühere Weltmeister Spanien und Costa Rica.