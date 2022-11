„One Love“-Affäre : Ein Totalschaden für alle

Wo die Schmerzgrenze der sieben europäischen Verbände lag, wusste der Internationale Fußballverband (FIFA) offenbar ziemlich genau. Als er ihnen Sanktionen auf dem Spielfeld androhte für den Fall, dass sie bei der Weltmeisterschaft mit der „One-Love“-Binde auflaufen, war es um die Koalition der Protestwilligen geschehen.

Das ist ein Totalschaden für alle, nicht zuletzt auch für den Deutschen Fußball-Bund (DFB), der in Person seines Präsidenten Bernd Neuendorf noch am Sonntagnachmittag versichert hatte, zum ursprünglichen Wort zu stehen. Da war die Information schon in der Welt, dass neben einer Geldstrafe – die ja kein wirklicher Preis gewesen wäre – womöglich auch noch andere Konsequenzen drohen könnten. Die Verbände waren mit der FIFA schon in intensivem Austausch. Dafür, dass sie am Montagmorgen umkippten, gibt es nur eine Diagnose: kollektiver Schwächeanfall.