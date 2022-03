Nordmazedonien in WM-Play-offs : „Fußball ist nicht immer Mathematik“

Weltmeisterin im Hochsprung : „Ich bin froh, so vielen Menschen in der Ukraine Glück zu vermitteln“

Am 19. März hatte die Ukrainerin Jaroslawa Mahutschich im serbischen Belgrad den Hallen-Weltmeistertitel im Hochsprung gewonnen. Mitten im Krieg hatte sie für das Sport-Event ihr Land verlassen, um nach Serbien zu reisen. Zurück in die Ukraine will die 20-jährige erst einmal nicht.