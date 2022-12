Niederlandes WM-Torwart : Die verrückte Geschichte um Andries Noppert

Aktualisiert am

Es wäre nicht verwunderlich, wenn Andries Noppert in stillen Momenten vielleicht doch von ein paar Gedanken heimgesucht wird, die ihm ein wenig Angst machen. Immerhin steht er ziemlich plötzlich mitten auf einer Bühne, die vor ein paar Monaten noch ähnlich uner­reichbar schien wie eine Reise zum Mond.

Fußball-WM 2022 Liveticker

Der Torhüter der niederländischen Nationalmannschaft spielt an diesem Freitagabend (20.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) mit seinem Team im WM-Viertelfinale um einen Platz in den Geschichtsbüchern, Holland gegen Argentinien, das ist ein Klassiker. Ein Duell umrankt von Mythen und Erinnerungen. Die Neuauflage des Endspiels von 1978, des epischen Viertelfinales von 1998 und des Halbfinales von 2014, Noppert aber behauptet: „Für mich ist jedes Spiel dasselbe: Ich stehe im Tor und muss Bälle fangen.“