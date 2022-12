Nach Sieg gegen die USA : Der verwundbare Niederländer Denzel Dumfries

Es ist ganz sicher nicht böse gemeint, aber offenbar geht es nicht anders: Wenn Louis van Gaal auftritt, stellt sich der Trainer der Niederländer sich in den Mittelpunkt. Ganz egal, ob dort nun jemand ganz anders hingehört wie am Samstagabend oder eben nicht. Denzel Dumfries hatte beim 3:1-Sieg über die USA den „Player oft the Match“-Award gewonnen, nachdem er zwei Treffer vorbereitet hatte und das dritte Tor selbst schoss. Es gab bei dieser WM noch kein Spiel, das derart von einem einzelnen Spieler dominiert worden war, also wurde van Gaal gefragt, wie ihm Dumfries‘ Leistung gefallen habe. „Ich gebe ihm einen dicken Kuss“, erwiderte der 71 Jahre alte Trainer, schritt zur Tat und setzte dem verschwitzten Spieler einen dicken Schmatzer auf die Wange.

Das war lustig, auch wenn der fachliche Gehalt dieser Antwort eher mager war. Doch jeder, der die ewige niederländische Sehnsucht nach einem Stil kennt, der von offensiven Flügelspielern geprägt wird, weiß, dass van Gaal ein sehr zufriedener Mann war in diesem Moment. Denn die Außenverteidiger Denzel Dumfries und Daley Blind, die sich in van Gaals Dreierkettensystem bei Ballbesitz in Außenstürmer verwandeln, hatten nicht nur jeder für sich auf seiner Seite brilliert. Sie hatten über das ganze Spielfeld hinweg zusammengefunden. Das zweite Tor schoss Blind auf Vorlage von Dumfries, das 3:1 bereitete Blind vor, Dumfries vollstreckte.

Am beeindruckendsten war aber Memphis Depays Treffer zum 1:0, zu dem Dumfries ebenfalls den Assist beigesteuert hatte. Mit etlichen Direktpässen über viele Stationen hatte die „Elftal“ die Amerikaner vor diesem Treffer ausgespielt „Das waren phantastische Tore, das war Schönheit“, sagte van Gaal, der jetzt mit seinen Holländern im Viertelfinale steht und dort am kommenden Freitag (20 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) auf Argentinien trifft. Alles scheint nach Plan zu laufen.

„Mental war es schwer, darüber hinwegzukommen“

Aber die Niederländer wären nicht die Niederländer, wenn sie nicht auch gründlich nach eigenen Fehlern suchen würden. Gerade „im Ballbesitz“, müsse die Mannschaft noch präziser spielen, sagte Virgil van Dijk, bevor er ein paar Sätze formulierte, die einiges erzählen über das derzeitige Verhältnis zwischen den Spielern und der Öffentlichkeit in der Heimat, in dem nicht zuletzt Dumfries eine Hauptrolle spielt. „Wir sind kritisch, jeder in den Niederlanden ist kritisch“, sagte van Dijk. Dass die Ansprüche hoch sind, sei schon berechtigt. Aber mancher Experte findet, dass die Delegation, die gerade in Qatar unterwegs ist, die eigenen Leistungen besser darstellt als sie sind, was die Spieler verärgert. Es ist ein ewiges Spiel in der orangenen Fußballnation, die sich noch lieber selbst zerfleischt als es ihre deutschen Nachbarn tun.

Im Fernsehen sagte der frühere Bondscoach Marco van Basten in der Halbzeit: „Zwei tolle Angriffe, der Rest war echt zum Heulen.“ Wer Dumfries später im Stadion zuhörte, musste diese Worte ziemlich hart finden, denn der Rechtsverteidiger erzählte, wie nah ihm die in den Niederlanden übliche Kritik mitunter geht. „Mental war es schwer, darüber hinwegzukommen“, berichtete der 26 Jahre alte Profi von Inter Mailand, der die hohen Erwartungen in den ersten Partien noch nicht erfüllen konnte und ebenfalls einiges zu hören bekam. Er habe sich von einer per Zoom zugeschalteten Psychologin helfen lassen, sagte Dumfries, denn er fühle sich „verwundbar“. Dieser Schritt sei nicht einfach, aber er wolle „jetzt offen damit umgehen, und andere ermutigen, Hilfe zu suchen, wenn sie brauchen.“

Mit Argentinien wartet ein WM-Gigant auf die „Elftal“

Nach den ersten Partien war dem Flügelspieler noch vorgeworfen worden, nicht die richtige Balance zwischen Offensive und Defensive zu finden. Dumfries wird ja immer noch an seinem starken EM-Turnier von 2021 gemessen, in dessen Folge er von der PSV Eindhoven nach Mailand in die Serie A wechselte. Er ist keiner dieser Typen, die mit 19 schon von den größten Klubs Europas umworben werden, er hat sich ganz langsam dafür aber mit großer Beharrlichkeit entwickelt.

Vollkommen zufrieden mit der Leistung war aber auch van Gaal nicht, der bei jeder Gelegenheit davon spricht, Weltmeister werden zu wollen. „Wir haben sehr gelitten in der ersten Halbzeit, das ist nicht akzeptabel bei einer WM“, sagte er über den Auftritt seiner Mannschaft vor der Pause. So eine Leistung könne man sich „gegen die Topnationen eigentlich nicht leisten.“

Und mit Argentinien treffen die Niederländer nach Duellen gegen Senegal, Ecuador, Qatar und den USA im Viertelfinale erstmals auf genau so einen WM-Giganten. Es ist ein echter Klassiker, in dem die Niederlande dann mehr brauchen werden als zwei stürmende Außenverteidiger.