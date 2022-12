WM-Aus für Brasilien und Neymar : „Ich glaube nicht, was passiert ist“

So oft sprachen die Brasilianer über Zahlen. Zahlen, die ihnen die Fußballwelt bedeuten. Sieben Spiele bis zur Ewigkeit, sieben Spiele zum sechsten WM-Titel. Dann, nach dem 2:0 gegen Serbien zum Start: noch sechs. Nach dem 1:0 gegen die Schweiz: fünf. Vier nach dem 0:1 gegen Kamerun. Noch drei nach dem 4:1 im Achtelfinale gegen Südkorea. Seit Freitagabend allerdings steht der brasilianische Countdown urplötzlich auf null. Abgelaufen. Ohne Feuerwerk. Ohne weiteres Spiel. Ohne Titel. Es war sozusagen eine böse Fehlzündung. Brasilien ist nach der Niederlage im Elfmeterschießen gegen Kroatien schon im Viertelfinale der Weltmeisterschaft ausgeschieden.

Statt das von vielen erwartete, ja fast erhoffte Halbfinale mit dem Superclásico gegen Argentinien zu spielen, reist Brasilien vorzeitig ab. Schwer geschlagen. Tief getroffen. Sie wollten das strahlende Schlussbild stellen mit den leuchtend gelben Trikots und dem Goldpokal. Stattdessen: Tränen, Enttäuschung, Fassungslosigkeit. Die Mission ist vorbei – und unvollendet. Was sich im Education-City-Stadion in ar-Rayyan abspielte, war herzzerreißend. Neymar, der Star, der sich in Qatar krönen wollte, weinte. Dani Alves versuchte zu trösten. Thiago Silva kam hinzu. Einige mehr. Sogar Leo, der Sohn vom Kroaten Ivan Perišić. Es half nichts. Es war ein Schlussbild mit Trauerrand.

Dabei hatte eine halbe Stunde zuvor alles gut ausgesehen. Kroatien hatte sich als zäh erwiesen. Nicht wie brave Südkoreaner, die sich in der ersten Halbzeit in der ersten K.o.-Runde austanzen ließen. Vier Treffer erzielten die Brasilianer. Nach jedem führten sie ein Tänzchen auf. Manche sahen darin eine Respektlosigkeit, andere einfach Freude. Neymar tanzte auch wieder am Freitag. Nicht nach seinem Tor, sondern davor. Auf den Doppelpass mit Rodrygo folgte noch einer mit Lucas Paquetá, ein Tanz mit dem Ball um den Torwart und der Schuss zum 1:0 unter das Netz des Tores in der 105. Minute. Die hohe Fußballkunst führte zu großen Emotionen.

„Man hat keine Worte“

Dass dieser Schuss der Anfang vom Ende war, lag an den Kroaten, die nie aufgaben. Es lag auch an den Brasilianern, die kurz vor Ende der Verlängerung nicht aufpassten. Mislav Oršić hatte auf links viel Platz und fand Bruno Petkovic. Sein Rechtsschuss aus dem Rückraum wurde leicht abgefälscht (117.). Elfmeterschießen. Rodrygo vergab Brasiliens ersten Versuch, Marquinhos den letzten. Kroatien jubelte über den Einzug ins Halbfinale, während Neymar weinend zusammensackte. „Wir hätten konzentrierter spielen können“, sagte Kapitän Thiago Silva, „das ist wahnsinnig schwer jetzt. Es ist sehr hart, man hat keine Worte. Ich hätte so gerne den Weltpokal in die Höhe gehalten.“ Sein „Zyklus in der brasilianischen Nationalmannschaft endet, leider auf diese tragische und traurige Art und Weise“.