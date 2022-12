Nach Sieg gegen Südkorea : Neymar offenbart Ängste und dankt seinen Fans

Nach seinem Comeback nach einer Knöchelverletzung hat Brasiliens Superstar Neymar den Fans für ihre Unterstützung gedankt. „Ich habe nur Worte des Dankes für all die Liebe, die sie mir geschenkt haben“, sagte der 30-Jährige nach dem 4:1 (4:0) im WM-Achtelfinale des Rekordweltmeisters gegen Südkorea.

„Ich hatte Angst, dass ich nicht mehr bei der WM spielen könnte“, berichtete der Stürmer von Paris St. Germain, „als ich all die Nachrichten gelesen habe, war das sehr gut für mich.“ Er wolle sich durch seine Leistung bei den Fans bedanken, sagte Neymar, er werde alles tun, „um unser Ziel zu erreichen. Das ist unsere Mission, unser Traum.“

Nach 20 Jahren will die „Selecao„ endlich den sechsten WM-Titel gewinnen. „Alles läuft gut“, sagte Neymar, „ich bin sicher, dass wir am Ende gewinnen werden.“ Bei seiner Rückkehr nach zwei Spielen Zwangspause erzielte er das 2:0 per Foulelfmeter und leitete einen weiteren Treffer ein. Im WM-Viertelfinale wartet nun an diesem Freitag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM) als nächster Gegner Kroatien, das sich im Achtelfinale nach Elfmeterschießen 3:1 gegen Japan durchsetzte.

Brasiliens Sieg war auch deshalb besonders emotional, weil sowohl die Fußballer als auch deren Fans während des Spiels an Pelé dachten. Einige Zuschauer nutzten das offizielle WM-Fanfest an der Copacabana, um dem „König des Fußballs“ gute Wünsche zu schicken.

Nachrichten wie „Força Pelé", mit denen sie der Fußball-Legende Kraft wünschten, standen auf ihren Schildern. 25.000 Fans kamen dem brasilianischen Nachrichtenportal „G1" zufolge am weltberühmten Strand zusammen, um Brasiliens 4:1 (4:0)-Show gegen Südkorea anzuschauen.

Pelé befindet sich seit mehreren Tagen im Krankenhaus in Sao Paulo. Laut Medienberichten schlägt die Chemotherapie bei ihm nicht mehr an. In einer Veröffentlichung auf dem Instagram-Account Pelés hieß es, dass er stark und voller Hoffnung sei. Die Partie wollte er aus dem Hospital verfolgen und die Spieler anfeuern.

Brasiliens Fans in Doha hatten nach zehn Spielminuten ein Banner mit dem Konterfei Pelés enthüllt. Die Spieler posierten nach der Partie mit einem Banner, welches das Konterfei des 82-Jährigen zeigte.