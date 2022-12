Marokko verliert WM-Halbfinale : „Ich bin stolz – der König und das Volk auch“

Walid Regragui hatte einen letzten Wunsch für diese Fußball-WM, als er in der Nacht auf Donnerstag in den Katakomben des al-Bayt-Stadions in al-Khor sprach. „Es wäre gut, wenn Frankreich das Finale gewinnen würde“, sagte der marokkanische Trainer. „Dann könnten wir sagen, dass wir gegen den Weltmeister verloren haben.“ Genau genommen hätte Regragui das schon jetzt erklären können. Schließlich ist Frankreich derzeit noch Weltmeister nach dem Finalsieg beim bisher letzten Turnier 2018. Nun aber steht die „Equipe tricolore“ wieder im Endspiel an diesem Sonntag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV), gegen Argentinien.

Einen Tag zuvor (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) dürfen Marokko und Regragui nochmal antreten. Oder besser gesagt: müssen: Die Mannschaft, die als erste überhaupt aus Afrika das Halbfinale einer WM erreicht hatte, hat die Traumreise durch das Turnier nicht unbeschadet überstanden. Und damit ist nicht einmal vordergründig die Niederlage im Halbfinale gegen Frankreich gemeint. Am Mittwoch verlor Marokko die Partie 0:2. Theo Hernández traf bereits in der fünften Minute, Randal Kolo Muani von Eintracht Frankfurt (79.) legte nach.

Vielmehr war die Mannschaft körperlich am Limit oder bisweilen darüber hinaus. Der Kampf durch die Vorrunde mit einem 0:0 gegen den anderen Halbfinalverlierer Kroatien, den man am Samstag im Spiel um Platz drei wieder trifft, einem 2:0 gegen Geheimfavorit Belgien, einem 2:1 gegen Kanada sowie dem Sieg im Elfmeterschießen über Spanien im Achtelfinale plus dem 1:0-Viertelfinalerfolg gegen Portugal hatte den Marokkanern viel Freude bereitet, aber auch viel Schmerz verursacht bei den Spielern. Nicht alle waren bereit und wenn doch, zumindest nicht topfit.

„Nur bei 60 oder 70 Prozent“

Kurz vor Anstoß musste Trainer Regragui auf den angeschlagenen Nayef Aguerd verzichten. Der Innenverteidiger von West Ham United lief gar nicht erst auf. Sein Nebenmann Romain Saiss musste in der 21. Minute ausgewechselt werden. Es ging nicht weiter für den Kapitän, der bei Besiktas Istanbul spielt. Und zur Pause blieb der ebenfalls nicht mehr einsatzfähige Noussair Mazraoui vom FC Bayern in der Kabine. „Für eine WM war das vielleicht ein Schritt zu weit für uns. Nicht im Sinne fehlender Qualität. Aber wir hatten zu viele Spieler, die nur bei 60 oder 70 Prozent waren“, sagte Regragui.

Dennoch überwog der Stolz bei Marokko. „Wir haben es versucht und versucht und versucht und dann leider das zweite Tor kassiert“, sagte Regragui: „Aber ich kann meiner Mannschaft nur 'Bravo' sagen für das, was sie vorher gespielt hat. Ich habe den Spielern gesagt: Ich bin stolz auf sie. Der König ist auch stolz auf sie, das ganze marokkanische Volk ist das“, führte er aus. „Meine Spieler haben sich von ihrer besten Seite gezeigt und alles gegeben. Sie sind enttäuscht, sie wollten die Geschichte weiterschreiben. Man kann aber keine Weltmeisterschaft mit Wundern gewinnen.“