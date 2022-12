Arabisches Team im Halbfinale : Der marokkanische Traum

Jakob Krais ist Professor für Neuere und Neueste Kulturgeschichte Nordafrikas an der Universität der Bundeswehr München. Zum arabischen Fußball hat er das Buch „Spielball der Scheichs“ (Verlag Die Werkstatt 2022) veröffentlicht.

„Die marokkanische Elf stoppt Frankreich“ — diese Schlagzeile der größten französischen Sporttageszeitung ist kein Blick in die Zukunft, noch kennt niemand das Ergebnis des WM-Halbfinals Marokko gegen Frankreich. Die Überschrift bietet vielmehr einen Blick in die Vergangenheit, sie erschien schon am 22. April 1941; Marokko hatte in Casablanca gegen die Équipe tricolore gespielt.