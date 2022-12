Marokko nach tragischem WM-Aus : Die nächste Vision schon im Kopf

Mit Statistiken lassen sich bisweilen allerhand Skurrilitäten nachweisen. Das betrifft auch die Frage, was Qatar und Marokko gemeinsam haben. Es ließen sich verschiedene Antworten finden. Mit Blick auf die Fußball-Weltmeisterschaft aber lässt sich zumindest inzwischen eines zweifelsfrei sagen: auf jeden Fall nicht den sportlichen Erfolg. Während Ausrichter Qatar mit null Punkten und einem Tor ausschied, spielte sich Marokko sensationell ins Halbfinale, als erste afrikanische Mannschaft überhaupt. Dort unterlag sie Weltmeister Frankreich mit 0:2 Toren.

Was beide Länder aber eint, das zeigt eine skurrile Statistik, ist die gleiche Zahl der Teilnahmen an einer WM und der Bewerbungen um eine WM. Qatar wollte nur das Turnier 2022 und nahm – weil der Weltverband gleich den Zuschlag gab – eben dort teil. Marokko indes bewirbt sich zum sechsten Mal um die Austragung, diesmal für 2030. Die Kampagnen für 1994, 1998, 2006, 2010 und 2026 waren allesamt erfolglos. Die Enttäuschung in dem fußballverrückten Land war so immens wie nun die Freude über den Siegeszug bei der sechsten Teilnahme. Nur 1986 kam Marokko ins Achtelfinale, sonst war nach der Vorrunde Schluss. Bis jetzt.