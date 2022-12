1:2 im Spiel um Platz drei : Ärger um Schiedsrichter zerkratzt Marokkos WM-Bild

Das marokkanische Schlussbild von dieser Weltmeisterschaft passte so gar nicht zu dem, was die Mannschaft und Fans über fast vier Wochen in den schönsten Farben in die Fußballwelt gemalt hatten. Als erste Mannschaft aus Afrika hatte Marokko in 92 Jahren WM-Geschichte das Halbfinale erreicht. Selbst die Niederlage dort gegen Frankreich wie das 1:2 im Spiel um Platz drei gegen Kroatien beschädigten das Bild nicht. Marokko hatte Belgien und Kanada in der Vorrunde besiegt, danach Spanien und Portugal aus dem Turnier geworfen. Kurzum: Marokko war die Überraschung der WM in Qatar.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Doch während die Kroaten nach der Partie am Samstag ein Bild fürs Familienalbum machten, indem sie bei der Feier von Platz drei ihre Kinder auf den Rasen holten, die dort allerhand Spaß hatten, war das, was die Marokkaner vor aller Augen aufführten, im Vergleich zur sportlichen Leistung unwürdig. Schon im Spiel hatten sie vehement beim qatarischen Schiedsrichter Abdulrahman al-Jassim protestiert, danach stürmten einige Spieler zum Unparteiischen und beschimpften ihn. Sie fühlten sich um gleich zwei Elfmeter gebracht. Dabei wurde auch Kroatien durchaus ein möglicher Strafstoß vorenthalten.