Aktualisiert am

Kurioses Freiburger Torwart-Duell in Amsterdam

Kronenberg gegen Flekken : Kurioses Freiburger Torwart-Duell in Amsterdam

Zupackend in den Niederlanden: Mark Flekken steht bei der Elftal im Tor. Bild: picture alliance / DPPI media

Diese Konstellation ist ungewöhnlich und animierte sogar Hansi Flick zum Scherzen. Wenn die Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.45 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-Nationalmannschaft und in der ARD) in Amsterdam auf die Niederlande trifft, ist der deutsche Torwart-Trainer der Klub-Coach des Oranje-Keepers. Im Bundesliga-Alltag trainiert Andreas Kronenberg beim SC Freiburg Mark Flekken, der gegen die DFB-Auswahl zu seinem zweiten Länderspiel-Einsatz für die Elftal kommt.

„Wir haben alle Stürmer bei ihm in sein Zimmer gelegt und er hat die letzten drei Tage da wirklich intensiv mit den Stürmern gesprochen, und er hat ihnen gesagt, wo eventuell Chancen bestehen, Flekken auch zu überwinden“, ulkte Flick am Montag bei der Pressekonferenz.

Kronenberg hatte im vergangenen Sommer den Job als Torwart-Trainer bei der Nationalmannschaft als Nachfolger von Andreas Köpke auf Wunsch von Flick übernommen. Bis zum Saisonende bleibt er aber in Personalunion auch Coach der Schlussmänner in Freiburg. „Andi ist ein absoluter Experte auf dem Gebiet des Torwarttrainings. Er hat sehr viele ausgebildet“, sagte Flick über den 47 Jahre alten Kronenberg.

Flekken wie van der Sar

Der 28 Jahre alte Flekken hatte am Samstag sein Debüt in der Elftal beim 4:2.Sieg gegen Dänemark gegeben. Beim zwischenzeitlichen 1:1 der Dänen durch Jannik Vestergaard sah der Freiburger Torwart zwar nicht ganz glücklich aus, weil er beim Herauslaufen zögerte. Insgesamt konnte Flekken mit seinem ersten Länderspiel aber zufrieden sein.

Das sah auch Bondscoach van Gaal so: „Flekken wird wieder spielen“, kündigte er an und schob noch nach: „Das mache ich bewusst, dann kann er sich gegen Deutschland zeigen“. Vor allem Flekkens fußballerisches Können überzeugte den Trainer-Routinier: „Mark ist unglaublich gut mit den Füßen, das kann man sich nicht vorstellen. Edwin van der Sar war auch so.“ In den Niederlanden mit dieser Torhüter-Ikone verglichen zu werden, ist wie ein Ritterschlag.

Die eigentliche Nummer eins Justin Bijlow von Feyenoord Rotterdam fehlt aktuell verletzt. Dennoch sind die Nominierungen für Flekken der Höhepunkt seiner Karriere und ein Lohn für starke Leistungen im Trikot der Freiburger, die ihn derzeit zu einem der besten Bundesliga-Keeper machen. Van Gaal forderte nun von seinen Feldspielern: „Wir müssen ihn noch viel öfter im Spielaufbau mit einsetzen. Ich finde es ein Plus, dass er das Spiel eröffnen kann, wodurch wir weiter Fußball spielen können.“

Dabei hatte ihn in den Niederlanden lange Zeit niemand auf dem Schirm, auch van Gaal nicht. Denn schon im Alter von 16 Jahren war der in Kerkrade geborene Flekken zu Alemannia Aachen gewechselt. Später kam er zum MSV Duisburg, wo er den schlimmsten Moment seiner Karriere im Februar 2018 erleben musste.

Damals merkte er nicht, wie ein Tor zum vermeintlichen 2:0 gegen Ingolstadt vom Schiedsrichter zurückgenommen wurde. Während Flekken sich nach dem Torjubel umdrehte und seiner Trinkflasche widmete, trafen die Gäste nach einem schnellen Gegenangriff zum 1:1, wobei sich der Torwart erst im letzten Moment wieder dem Spielgeschehen zuwand, verdutzt guckte, als er Ball in seinem Netz einschlug und sich ordentlich blamierte.