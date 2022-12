Vorfall bei der Siegerehrung : Lionel Messi wird skrupellos instrumentalisiert

Die argentinische Weltmeister-Mannschaft überzeugt in Qatar vor allem als perfekt funktionierende Einheit. Doch dann sorgen der Emir und der FIFA-Präsident dafür, dass am Ende doch noch ein Einzelteil herausfällt.

Es fanden sich in diesen Wochen der Fußball-Weltmeisterschaft mehrere Momente, in denen diese Mannschaft aus Argentinien in ihre Einzelteile hätte fallen können. Da war das erste Gruppenspiel gegen Saudi Arabien, als sie einen 1:0-Vorsprung verspielte (und verlor). Da war das Viertelfinale gegen die Niederlande, als sie einen 2:0-Vorsprung verspielte. Und da war an diesem Sonntag nun natürlich das Finale gegen Frankreich, das wahrscheinlich spektakulärste der bisherigen WM-Geschichte, als sie wieder einen 2:0-Vorsprung und in der Verlängerung sogar einen 3:2-Vorsprung verspielte.

Es wäre wirklich menschlich gewesen, wenn sie sich spätestens in diesen Momenten, in denen der Stürmer Kylian Mbappé den Ball so gnadenlos in ihr Tor knallte, ein wenig aufgegeben hätte. Doch diese Mannschaft aus Argentinien hat sich auch danach nicht im Geringsten aufgegeben, sondern ist Weltmeister geworden. Weil sie immer mehr als die Summe ihrer Einzelteile war.

Es ist schon mehrmals erzählt worden, wie die Mannschaft entstanden ist. Im Sommer 2018 sagte der neue Trainer Lionel Scaloni seinem wichtigsten Spieler, Lionel Messi, dass er ihn fürs Erste nicht für die Nationalelf nominieren werde, weil er sich sicher war, dass sie im Sommer 2018 ohne ihn funktionieren muss, damit sie im Winter 2022 mit ihm funktionieren kann.

Messi mit schwarzem Bischt

Weil sodann wirklich eine Mannschaft entstanden ist, weil Messi und seine Mitspieler eine emotionale und spielerische Verbindung eingegangen sind, wird man sich nun erzählen, wie sie sich allem widersetzten, sogar Frankreich, dem Titelverteidiger, dem Team mit dem meisten Talent. Und so gesehen sollte man sich danach noch erzählen, wie sie als Kollektiv eine Kraft entwickeln konnten, die das Egoistische des Spiels kontrollierte. Wie der eingewechselte Gonzalo Montiel den entscheidenden Versuch im Elfmeterschießen verwandelte, während Messi mitfieberte. Das ist doch ein wunderbares Bild.

Am späten Sonntagabend musste die Mannschaft aus Argentinien dann noch einen seltsamen Moment durchmachen. Es waren aber nicht Männer aus Frankreich, die dafür verantwortlich waren, sondern ein Mann aus Qatar und ein Mann aus der Schweiz: Tamim bin Hamad Al Thani und Gianni Infantino, der Emir Qatars und der Präsident des internationalen Fußballverbands FIFA. Sie sollten Messi auf dem Podium im Stadion, wo seine Mitspieler ein paar Meter weiter schon warteten, den WM-Pokal geben. Doch dann hängte der Emir Messi plötzlich einen schwarzen Bischt um, ein traditionelles Kleidungsstück – und sorgte dafür, dass man Messi in der Menge sofort von seinen Mitspielern unterscheiden konnte.

Er veränderte damit nicht die innerliche Verbindung der Mannschaft, aber die äußerliche Einheit. Man merkte das Messi und den anderen nicht an. Doch man sah es eben. Und weil die Bilder, so ist das im Spitzensport, immer das sind, was bleiben wird, veränderte er keine Kleinigkeit. Man könnte natürlich sagen, dass der schwarze Stoff stellvertretend für den Schatten steht, der über dieser WM war. Doch das sollte nicht alles sein.

Denn das Vorgehen des Emirs drückte aus, mit welcher Skrupellosigkeit die, die die Instrumentalisierung sonst so ablehnen, selbst instrumentalisieren, wenn es ihnen passt. Und so wird der Moment bleiben. Weil aus der Mannschaft, die in ihren sieben WM-Spielen äußerlich und innerlich immer eine Mannschaft war, dann leider doch noch ein Einzelteil herausgefallen ist.