Lionel Messi im WM-Finale : Für die Ewigkeit – wie Maradona!

Hängt jetzt alles an einem Spiel? So scheint es in Zeiten der absoluten Zuspitzung auch bei dieser Weltmeisterschaft zu sein: Nach mehr als 1000 Profispielen, die Lionel Messi gespielt hat, und nach fünf WM-Turnieren, die am Sonntag hinter ihm liegen, soll nun sein letztes Spiel darüber entscheiden, wer er ist. Und welches Bild von ihm bleibt. So wird rund um die Welt vor dem Finale gegen Frankreich geredet und geschrieben.

Michael Horeni Fußballkorrespondent Europa in Berlin.

Vor dem Finale in Qatar, der Heimat seiner Finanziers, die ohnehin stets in Superlativen denken und handeln, geht es auch rund um Messi um Fragen, deren Antworten kaum steigerungsfähig sind: Haben wir es mit dem „Greatest of All Time“ zu tun, dem Größten der Großen – größer noch als Maradona, der Shakespeare-Figur des zwanzigsten Jahrhunderts, im prallen Leben und elendem Sterben? Die bessere Frage wäre: Warum ist das wichtig?

Als Ikone seiner Zeit wird Messi bei dieser WM ausgiebig gehuldigt. Ronaldo ist weit weg, Neymar noch weiter. Falls es Messi an diesem Sonntag (16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) jedoch nicht in diese Unsterblichkeit schafft, sondern im goldenen Stadion von Lusail, einem Circus Maximus des 21. Jahrhunderts, ein dann unbesiegbarer Jüngling namens Kylian Mbappé triumphiert, der auch längst bei Laune gehalten wird von den Quellen der Al Thanis, würde damit nur eine andere Höchststufe im Zeichen des Größenrauschs erklommen: Zwei Weltmeistertitel mit 23 Jahren – Mbappé ist dann der neue Pelé. Der Größte seiner Zeit, und der kommenden.

Beim Blick auf die Funktionsweise der globalen Unterhaltungsindustrien, ob sie nun in Qatar oder Hollywood ihr Programm abspielen, fällt dieser Tage eines auf: Die Produktion von Geschichten und Figuren wie aus dem Outer Space – die Showdowns der Godzillas, Kongs und ihrer Avatare – haben ungekannte Ausmaße erreicht. Es wird nur noch in Dimensionen gedacht, auch bei Messi, Mbappé oder Neymar, in solchen, die immer größer werden. Der Fußball erschafft in Qatar damit genau das, was rund um den Globus gewünscht ist: Stoff für einen auf die Spitze getriebenen Triumphalismus, hinter dem der einzelne Mensch zu verschwinden droht, seine verletzlichen Seiten ebenso wie die primitiven.

All das ist unzweifelhaft bestens geeignet als Projektionsfläche für eigene Träume, egal wo sie an denselben Endgeräten dieser Welt geträumt werden. Oder, ins Nationale gewendet, um darin die Größe des eigenen Landes zu imaginieren, in diesem Fall des wirtschaftlich mal wieder arg gebeutelten Argentiniens.

Wer würde unter der Flut der bei dieser WM erzeugten Bilder behaupten, dass er Messi jetzt kennt, wenigstens besser kennengelernt hat? Dass man einen Zipfel seiner Persönlichkeit entdeckt hätte, seine Ambivalenzen? Und nicht bloß Momente, die sich lose aneinanderreihen lassen wie Videosequenzen, die man sich in Buenos Aires und Berlin genauso schnell runterladen kann wie in Doha oder Delhi.