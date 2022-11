Kritik an Iran-Aussagen : Klinsmann fühlt sich missverstanden

Nach Kritik an seinen Aussagen zur Spielweise Irans fühlt sich Jürgen Klinsmann missverstanden. „Meine Kommentare zum Spiel Wales gegen Iran waren rein fußballbezogen. Leider wurden sie aus dem fußballerischen Kontext gerissen“, schrieb der ehemalige Fußball-Bundestrainer am Montag auf Twitter. „Ich habe viele iranische Freunde und war immer voller Komplimente für ihre Landsleute, Kultur und Geschichte. Ich wünsche ihnen nur das Beste für das Turnier.“

Der Weltmeister von 1990 hatte in der BBC die angeblich unsaubere Spielweise Irans beim 2:0 gegen Wales kritisiert. „Es ist Teil ihrer Kultur und wie sie spielen, sie haben den Schiedsrichter perfekt bearbeitet. Die Bank sprang ständig auf und beschwerte sich beim Linienrichter und vierten Offiziellen. Sie liegen einem die ganze Zeit im Ohr“, sagte Klinsmann. „Das ist ihre Kultur. Sie bringen dich dazu, die Konzentration zu verlieren.“

Irans Trainer Carlos Queiroz hatte Klinsmanns Aussagen scharf kritisiert und dessen Rücktritt aus der Technischen Studiengruppe der FIFA, deren Mitglied Klinsmann ist, gefordert. Unter dieser Bedingung lud Queiroz Klinsmann ein, das Quartier Irans zu besuchen und von den Spielern über die iranische Kultur und Menschen zu lernen. Auch der iranische Verband verknüpfte seine Kritik an Klinsmanns Aussagen mit einer Einladung zu einem Vortrag „über die tausendjährige persische Kultur und die Werte von Fußball und Sport“.

Vor dem dritten und letzten Gruppenspiel Irans am Dienstag (20 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) gegen die Vereinigten Staaten hat die Mannschaft von Trainer Queiroz gute Aussichten auf das Weiterkommen. Nach dem Sieg gegen Wales am vergangenen Freitag (2:0) durch zwei Tore in der Nachspielzeit liegt Iran derzeit mit drei Punkten auf Rang zwei der Gruppe B, einen Punkt hinter den führenden Engländern, die am Dienstag im Parallelspiel auf Wales treffen (20 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV).