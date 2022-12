Zweifel an Japans Siegtor : „Das Gefühl, dass er aus dem Spielfeld war“

Im Aus? Japans Kaoru Mitoma passt den Ball an der Torauslinie in die Mitte bevor er zum 2:1-Siegtreffer ins Tor geschossen wird. Bild: dpa

War der Ball vor dem japanischen Siegtor im Aus oder nicht? Es ging bei der entscheidenden Hereingabe von Kaoru Mitoma auf Ao Tanaka um Millimeter. Selbst nach Ansicht der Videobilder und Fotos waren sich die Beteiligten noch unsicher. „Auf der Video-Anzeigetafel hatte ich das Gefühl, dass der Ball aus dem Spielfeld war“, sagte Spaniens Innenverteidiger Pau Torres: „Aber der VAR ist nicht ohne Grund da“.

Spaniens Trainer Luis Enrique war von im Netz kursierenden Bildern regelrecht irritiert. „Ich habe ein Bild gesehen, das muss manipuliert sein. Das kann nicht das wirkliche Bild sein. Es muss manipuliert sein“, sagte Enrique kurz nach Mitternacht im Pressekonferenzraum des Chalifa International Stadions von ar-Rayyan.

Bei Twitter wurden Fotos kommentiert, auf denen es so aussah, als ob Kaoru Mitoma den Ball erst deutlich hinter der Linie in die Mitte beförderte, wo Ao Tanaka zum 2:1 einschoss. Ein bisschen Grün des Rasens ist auf diesen Bildern zwischen Torauslinie und Ball zu sehen – für die Frage, ob der Ball außerhalb des Spielfelds ist, ist jedoch nicht seine Auflagefläche relevant, sondern dass er vollständig die Linie überquert hat.

Referee Victor Gomes aus Südafrika stand mehrere Minuten auf dem Rasen und wartete, bis die Überprüfung des mexikanischen Video-Assistenten Fernando Guerrero vorbei war. Dann gab Gomes das ursprünglich aberkannte Tor doch, das Japan am Ende den Gruppensieg und Deutschland das vorzeitige WM-Aus bescherte. „Für mich war er halb aus, aber so richtig konnte ich es nicht sehen. Wenn er ihn aus gegeben hätte und das Tor nicht gezählt hätte, hätte ich es akzeptiert und wäre nicht enttäuscht gewesen“, sagte Torschütze Tanaka.

Sein Coach äußerte sich ebenfalls diplomatisch. „Heutzutage gibt es eine großartige Technologie auf der großen Fußballbühne“, sagte Hajime Moriyasu, „und wenn der Ball wirklich im Aus gewesen wäre, hätte es nicht gezählt. Der Schiedsrichter hat entschieden, dass der Ball drin war, und das haben wir respektiert. Aber wir waren bereit, es so oder so zu akzeptieren.“

„Das ist eine Millimeter-Entscheidung. Wenn ich das so sehe, würde ich sagen, das ist okay“, sagte TV-Expertin Almuth Schult am Abend in der ARD. Im Gegensatz zur Torlinie gibt es bei der Torauslinie kein automatisches technisches Hilfsmittel. Es war deshalb eine der längsten Video-Überprüfungen bei diesem Turnier. Gomes sah sich die Szene nicht selbst am Monitor an, sondern bekam die Entscheidung aufs Ohr.

Derweil hat Japans nächster großer Fußball-Coup bei der WM in Qatar auch die heimische Bevölkerung in Begeisterung versetzt. Trotz der ungünstigen Anstoßzeit (Ortszeit Tokio 4.00 Uhr) feierten zahlreiche Menschen in der Nacht zum Freitag den Triumph über Spanien und den Gruppensieg. „Ich kann es nicht in Worte fassen. Es war großartig“, sagte Kapitän Maya Yoshida, der in der Bundesliga beim FC Schalke 04 spielt und in der kuriosen WM-Vorrunde bei den Siegen über Deutschland und Spanien eine wichtige Säule war.

Die Sportzeitung „Nikkan Sports“ produzierte sogleich eine Sonderausgabe, um über den unerwarteten Erfolg zu berichten. Diese konnte im ganzen Land an Druckern in sogenannten Convenience-Stores, die 24 Stunden geöffnet sind und an beinahe jeder Straßenkreuzung zu finden sind, bezogen werden. Auch auf der weltberühmten Kreuzung im Tokioter Szene-Stadtteil Shibuya strömten die Fans nach dem Sieg aus den Lokalen, wo sie das Spiel im Fernsehen verfolgt hatten, und jubelten.

Chefcoach Hajime Moriyasu sagte: „Auch für Asien wird die Tatsache, dass wir gegen Deutschland und Spanien, Top-Länder der Welt, gewinnen konnten, viel Selbstvertrauen geben. Wir müssen noch viel lernen, aber wir sind zuversichtlich, dass der asiatische und der japanische Fußball die Topteams der Welt schlagen kann. Diese Freude möchte ich teilen.“

Auch Ministerpräsident Fumio Kishida war über den Achtelfinal-Einzug begeistert. Japan habe „im größten Spiel ein tolles Ergebnis“ erzielen können. Weiter schrieb Kishida: „Ich möchte Ihnen von Herzen Respekt für Ihre gewaltigen Anstrengungen aussprechen“. Er teilte die Freude über das Erreichen des Achtelfinales mit den Menschen in ganz Japan, so der selbst in einem Umfragetief steckende Regierungschef.