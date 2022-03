Italien verpasst Fußball-WM : „Was für eine Schande!“

Es lief die 90. Minute. Giorgio Chiellini stand an der Seitenlinie und wartete bestens gelaunt auf seinen Einsatz. Italiens Kapitän, länger verletzt, lachte und strahlte Selbstvertrauen aus. Es würde schon alles gut gehen, lautete die Botschaft vor seiner Einwechslung angesichts der nervenzehrenden Gegenwart im Renzo-Barbera-Stadion von Palermo. Es stand immer noch 0:0. Der Europameister benötigte ein Tor im Play-off-Halbfinale gegen Nordmazedonien, das einen wichtigen Schritt in Richtung WM 2022 in Qatar bedeutet hätte.

F.A.Z. Newsletter Sport Mo. – Fr. um 16.00 Uhr; Sa. – So. um 18.00 Uhr ANMELDEN

Am Freitagmorgen zeigten die Zeitungen dann Bilder gebrochener Helden, weinende und am Boden zerstörte Männer in Azurblau. „Noooooooo!“ titelte die Turiner Zeitung „Tuttosport“ verzweifelt und schrie den Schmerz über die verpasste WM-Qualifikation hinaus. Kurz nach Chiellinis Einwechslung hatte der Nordmazedonier Aleksandar Trajevski in der 92. Minute das 1:0 per Fernschuss aus 20 Metern erzielt. Torwart Gianluigi Donnarumma hatte sich vergeblich gestreckt. Das Unvorstellbare war geschehen.