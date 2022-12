Iranische Aktivistin über WM : „Wir waren allein, vollkommen schutzlos“

29. November: Iran trifft bei der WM in Qatar auf die USA. Im Publikum erinnern iranische Anhänger an die 22 Jahre alte Masha Amini, die in einem Gefängnis im Iran starb. Ordner wollen die Fans an der Aktion hindern. Bild: EPA

An dem Tag, als Iran gegen die Vereinigten Staaten spielte in Qatar, hatte ich eine solche Angst. Ich war von der Aussicht überfordert, in ein Fußballstadion zu gehen. Ich konnte fast nicht laufen, weil ich das Gefühl hatte, den Fans werde etwas Schlimmes geschehen. Ich kam schließlich am Stadion an. Und ich war so wütend. Auf Schritt und Tritt sah ich Leute des Regimes. Sie standen da und filmten die Leute, die ins Stadion gingen. Sie spielten auch extrem laute Musik. In unserer Kultur wird eigentlich viel getrauert, zumal um junge Menschen. Es war eine Provokation. Einfach enorm schmerzhaft.

Schließlich nahmen mich zwei gute Freunde mit, beide sind keine Iraner. Das machte es mir leichter, durch den Abend zu kommen. Wir setzen uns auf unsere Plätze und schließlich schossen die Amerikaner ihr Tor. Das hat mich etwas entspannt. Mit einem jubelnden Regime wäre ich an dem Abend nicht klar gekommen. Aber die Iraner verloren 0:1 und ich ging relativ ruhig Richtung Ausgang. Da bekam ich eine Nachricht aufs Handy.

„Die qatarische Polizei verhaftet Iraner“

Ein Freund fragte, ob bei mir alles in Ordnung sei. Ich schrieb zurück: Ja. Er antwortete: Die qatarische Polizei verhaftet Iraner, ziemlich brutal...

Gleichzeitig sah ich schon Videos aus Iran – die Leute waren auf der Straße und jubelten über die Niederlage. Später, tags darauf erfuhren wir, dass Mehsan Siamak in Bandar-e Anzali erschossen wurde, weil er im Auto gehupt hat.

Ich zeigte die Videos aus Iran ein paar ausländischen Fans. Sie schauten sich das an, wunderten sich über die Freude über eine Niederlage und meinten: ein seltsames Volk. Aber für mich ist das normal. Das ist normal, wenn man vierzig Jahre lang in einer Diktatur lebt.

Ich wünschte, die FIFA kümmerte sich mehr um unsere Sicherheit. Bei Spielen in Teheran gibt es immer jemanden, der versucht, Dich vor brutaler Gewalt zu schützen. In Doha waren wir allein, vollkommen schutzlos. In meiner Handtasche hatte ich ein bisschen Schokolade, die wollte ich Leuten geben, die ein Zeichen dabei hatten, dass sie die Revolution unterstützen. Das ist so ein Ding geworden in Iran in den letzten Monaten, dass man sich Schokolade in die Hand drückt, um sich gegenseitig zu unterstützen. Aber was soll ich sagen? Ich hatte zu viel Angst, ich habe es nicht gemacht in Qatar. Das ist mir in Iran noch nie passiert.

Aufgezeichnet von Christoph Becker