Heimkehr des Weltmeisters : „Argentinien ist das beste Land der Welt“

Eine Million Menschen begrüßen in Buenos Aires Fußball-Champion Argentinien. Die gigantische Party sprengt die Grenzen. Nur die Geistesgegenwart von Messi und Co. verhindert einen Unfall.

Die Nacht zum Tag gemacht: Menschen in Buenos Aires feiern ihre Weltmeister nach der Rückkehr von Qatar in die Heimat Argentinien. Bild: AFP

Aus der Luft betrachtet sieht die Autobahn aus wie eine taghell erleuchtete Landebahn. Doch es ist die Verbindungsstraße zwischen Ezeiza und Buenos Aires. Sie erstrahlt in dieser Nacht im Lichterglanz der Scheinwerfer Zehntausender Fahrzeuge, die mitten in der Nacht ein Verkehrschaos auslösen, weil begeisterte Menschen die Ankunft der Weltmeister kaum erwarten können.

In der Vorstadt Ezeiza liegt nicht nur der internationale Großflughafen der argentinischen Hauptstadt, sondern auch das Trainingszentrum des argentinischen Fußballverbandes AFA. In normalen Zeiten hat diese Abgeschiedenheit ihre Vorteile, nun aber wird sie zum Problem. Hier, eine gute Autostunde vor den Toren der Millionenmetropole, bereiten sich Lionel Messi und Co. in der Regel auf große Turniere oder auf Heimspiele der Nationalmannschaft vor. Flughafen und AFA-Verbandsgelände trennen etwa elf Kilometer. Sie werden zur ersten großen Herausforderung für die „Albiceleste“ nach ihrer Ankunft.

Ein museumsreifes Spektakel

Das historische Spektakel, das irgendwann einmal fotografisch und audiovisuell in den Museen des argentinischen Fußballs gewürdigt werden wird, nimmt seinen Lauf, als die Menschen im Nachthimmel die Lichter des Fluges AR1915 von Aerolíneas Argentinas entdecken. Jubelschreie, ein ohrenbetäubendes Hupkonzert. „Eine Mannschaft, ein Volk, ein Traum“, steht auf dem Rumpf geschrieben, daneben das Logo des argentinischen Erdöl- und Erdgasunternehmens YPF. Für gesellschaftspolitische Botschaften wie bei den Deutschen ist hier kein Platz, stattdessen gibt es eine Zielbeschreibung der Mission in Qatar.

Es ist Punkt 2.22 Uhr Ortszeit in der Nacht zum Dienstag, als die großen Reifen des Airbus 330 auf der Landebahn aufsetzen. Eine halbe Stunde später kommt der Moment, auf den alle gewartet haben. Um exakt 2.56 Uhr stehen Lionel Messi und Trainer Lionel Scaloni mit dem WM-Pokal in der Hand auf der Treppe und zeigen die Trophäe den begeisterten Fans, die es bis hierhin geschafft haben. Beide halten sich nicht lange auf und marschieren schnurstracks über einen eigens ausgelegten roten Teppich und durch ein extra aufgestelltes Siegertor in Richtung Doppeldeckerbus. Die Chronisten notieren: Der WM-Pokal ist endgültig und zum insgesamt dritten Mal nach 1978 und 1986 wieder in Argentinien angekommen.

Ein weißer Bus bringt die Weltmeister sofort zum Verbandsgelände, wo die Spieler übernachten. Es dürften emotionale Momente gewesen sein auf den Zimmern. Wie viel Schweiß ist im Trainingszentrum hier vergossen worden, wie viele Tränen sind dort nach bitteren Niederlagen geflossen? Wie viele Trainer haben sich in den vergangenen Jahren vergeblich daran versucht, aus Messi und Co. eine Siegermannschaft zu formen? Bis der ruhige, besonnene Lionel Scaloni 2018 kam und zunächst die Copa América gewann mit seiner Auswahl und dann die Weltmeisterschaft nach Argentinien brachte. Jetzt fließen wieder Tränen – vor Freude.

Schrecksekunde überstanden

Rund um die Feierlichkeiten kam es zu Zwischenfällen. Offenbar ist die Strecke zuvor noch niemals überprüft worden, jedenfalls überstehen Messi und vier weitere Spieler eine Schrecksekunde, als sie blitzschnell einem über der Straße hängenden Stromkabel ausweichen. Nicht auszudenken, wären Messi, de Paul, Paredes, Otamendi und Di María samt Medaillen und Pokal aus dem Bus geschleudert worden. Weil sich alle rechtzeitig bücken, ist die Schrecksekunde überstanden. Das Thema Sicherheit spielte bei den Behörden dennoch eine große Rolle, denn die Begeisterung kennt keine Grenzen.

Rund um den Obelisken verbrachten am Ende angeblich eine Million Fans die Wartezeit mit Fangesängen und spontanen Konzerten. Die Regierung erklärte den Dienstag kurzerhand zum nationalen Feiertag. Aus den Provinzen kam Protest, das Land kann sich angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage diesen kleinen Luxus eigentlich nicht leisten, heißt es.

Ein Erlebnis für die Ewigkeit

Um kurz vor Mittag Ortszeit verlässt der Bus mit den Nationalspielern das Verbandsgelände. In der Mittagshitze von mehr als 30 Grad Celsius haben sich die Spieler Mützen in den argentinischen Nationalfarben aufgesetzt. „Ich bin total begeistert. Ich bin so froh, dass ich das erleben darf. Argentinien ist das beste Land der Welt“, sagt eine ergriffene Frau in das Mikrofon des argentinischen Fernsehens.

Es scheint fast, als erlebe Argentinien an diesem Tag die Wiedergeburt der Nation. Wer unter 36 Jahre alt ist, kennt eine WM-Feier nur aus den Erzählungen der Eltern oder Großeltern. Nach diesem Feier-Tag fahren die Weltmeister in ihre Heimatprovinzen.

Lionel Messi wird in Rosario sehnlichst erwartet. Mit seiner Familie verbringt er Weihnachten traditionell in seiner Heimatstadt, auch wenn der Zeitplan der französischen Liga bereits drängt. Sein Geschenk ist seit Sonntag keine Überraschung mehr. Aber wohl das schönste und einzigartigste, das ein Fußballprofi sich selbst und seinen Fans bescheren kann.