Gonçalo Ramos statt Ronaldo : Wer ist Portugals neuer Torjäger?

Nur die Antwort auf eine Frage blieb er am Ende doch schuldig. Das Interesse an Gonçalo Ramos war in der Nacht auf Mittwoch in den Katakomben des Endspielstadions von Lusail immens. Ein weitgehend unbekannter Protagonist war im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft auf die große Bühne in Qatar getreten – und wie! Es war nicht nur die Tatsache, dass der Stürmer im Achtelfinale beim 6:1-Sieg über die Schweiz drei Tore für Portugal erzielte. Es war vielmehr auch der Fakt, für wen dieser Gonçalo Matias Ramos in der Startelf stand und dann glänzte: Cristiano Ronaldo.

Tobias Rabe Verantwortlicher Redakteur für Sport Online. Folgen Ich folge

Deswegen drehte sich bei der Fragerunde mit den Journalisten weit nach Mitternacht einiges eben auch um Ronaldo und später erst um Ramos. Dann aber wollte ein Reporter den Lieblingssong des gerade 21 Jahre alten Portugiesen wissen. Der lächelte und sagte, dass er natürlich einen habe. Er wolle aber nicht verraten, welcher das sei, denn: „In dem kommen zu viele verbotene Wörter vor.“ So viel Zurückhaltung hatte man von ihm vorher nicht gesehen. Die Treffer eins (17. Minute), drei (51.) und fünf (67.) gingen auf sein Konto, die anderen erzielten Pepe (33.), Raphaël Guerreiro (55.) und Rafael Leão (90.+2). Nur Manuel Akanji (58.) war für die Schweizer erfolgreich, bei denen ob des Ergebnisses nach der Partie vermutlich auch das ein oder andere Schimpfwort gefallen sein dürfte.