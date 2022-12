Fußball-Profi bei WM : Wie Luis Suárez zu Ghanas „Staatsfeind Nummer eins“ wurde

Es war ein epischer WM-Moment im Jahr 2010, als dieser Kopfball des Stürmers Dominic Adiyiah aus Ghana auf das Tor der Uruguayer zuflog auf dem Weg hinein in ein neues Kapitel der WM-Geschichte. Der Jabulani, wie die Plastikkugel damals hieß, passierte den Torhüter Fernando Muslera, der sich vergeblich gestreckt hatte. Hormone, die einen ganzen Kontinent glücklich machen sollten, waren bereits unterwegs in die Blutbahnen von Millionen Menschen zwischen Kairo, Accra und Kapstadt.

Es stand 1:1 zwischen den Südamerikanern und Ghana, 120 Minuten hatten die Spieler absolviert, jetzt fehlte nur noch dieser halbe Meter. Und es war eigentlich kein Hindernis mehr da, das die „Black Stars“ davon hätte abhalten können, zum ersten afrikanischen Team zu werden, das das Halbfinale der größten Fußballveranstaltung der Welt erreicht. Bei der ersten WM, die auf diesem Kontinent stattfand, es war wie gemalt. Ein Augenblick für die Ewigkeit. Bis dieser Bösewicht auftauchte, der seine Hände nach oben riss und den Traum zerstörte.

Mit einer geübten Torwartaktion wehrte der uruguayische Stürmer Luis Suárez den Ball auf der Linie ab, natürlich sah er die Rote Karte. Es gab auch einen Strafstoß, den Asamoah Gyan jedoch an die Latte drosch, bevor Ghana schließlich im Elfmeterschießen verlor. „Das war ein sehr trauriger Tag, ich war so traurig“, erzählt Ghanas Trainer Otto Addo nun in Doha, am Tag bevor sich Ghana und Uruguay, Ghana und Suárez an diesem Freitag (16.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, im ZDF und bei MagentaTV) abermals begegnen. Diesmal in einem WM-Vorrundenspiel, das darüber entscheidet, wer ins Achtelfinale des Turniers von Qatar einziehen wird.

Viel ist nach der Auslosung von einer bevorstehenden „Rache“ gesprochen worden, Addo teilt dieses Bedürfnis jedoch nicht. Er hat sogar Verständnis für Suárez. Die Bewertung dieser Unsportlichkeit sei eine Frage der Perspektive, sagt der in Hamburg geborene Trainer, der Ghana bei dieser WM eigentlich nur im Nebenjob coacht und sich im Alltag um die besten Talente von Borussia Dortmund kümmert.

„Wenn das Gleiche andersrum passiert wäre, würde jeder sagen, dass der Spieler alles gemacht hat, um ins Halbfinale zu kommen“, erklärt Addo, der bemüht ist, die Situation zu entschärfen: „Viele Menschen reden von einer gewissen Symbolik. Aber für mich ist das überhaupt kein Thema, das sind einfach zwei unterschiedliche Spiele.“ Die Konzentration auf die wichtige Partie soll nicht durch die Emotionen und Bilder der Vergangenheit gestört werden, und doch war der Moment so gewaltig, dass er sich nicht ganz vertreiben lassen wird.

Um die tiefere Bedeutung jenes Abends zu verstehen, hilft es, sich noch einmal zu erinnern an die Atmosphäre, in der das Turnier von 2010 gespielt wurde. Es war die WM Afrikas, die das angeschlagene Selbstvertrauen des gesamten Kontinents stärken sollte. Damals kursierten in Europa lange Zeit Behauptungen, dass das Turnier trotz entsprechender Zusagen doch noch anderswo stattfinden werde, weil die Afrikaner die Organisation nicht hinbekommen. Es gab das Bedürfnis, den ewigen Herabwürdigungen, denen Afrika ausgesetzt ist, mit dieser WM etwas Großes, Bewundernswertes entgegenzusetzen. Dazu sollte auch sportlicher Erfolg gehören.

„Diese Weltmeisterschaft ist ein Symbol. Sie findet nicht nur in Afrika statt, sie findet auch im Land von Nelson Mandela statt, sie erinnert an seinen Kampf gegen die Apartheid und daran, was er für die Akzeptanz schwarzer Menschen getan hat“, sagte der Weltstar Didier Drogba von der Elfenbeinküste seinerzeit, und Kameruns Samuel Eto’o erklärte: „Dieser Weltcup hat die Kraft, alle Afrikaner in einem großen Ziel zu einen.“ Vor diesem Hintergrund wurde der Schmerz Ghanas zu einer Tragödie für alle Afrikaner.

Es ging darum, Kränkungen zu heilen, und um die Hoffnung, endlich einmal nicht ungerecht behandelt zu werden, eine Hoffnung, die Suárez zerschlug, jedenfalls für all jene, die das Handspiel als Ungerechtigkeit empfinden. Suárez selbst sieht das übrigens anders, bis heute hat er kein schlechtes Gewissen, wie er berichtet, als er am Donnerstag auf seine Tat angesprochen wird: „Ich werde mich dafür nicht entschuldigen, die Ghanaer haben den Elfmeter verschossen, nicht ich“, sagt er. Er habe ja kein Foul begangen und auch niemanden verletzt und sei mit der vorgesehenen Strafe sanktioniert worden. Warum also entschuldigen?

Viele Ghanaer wünschen Suárez dennoch alles Schlechte. „In Uruguay ist er ein Held, obwohl ihn die Menschen in Ghana für einen Betrüger halten. Die Leute hassen ihn“, sagt Asamoah Gyan, der den Elfmeter damals an die Latte schoss und immer noch regelmäßig von den Gefühlen jener Nacht heimgesucht wird, wie er nun erzählt. Dass die westafrikanische Nation mit der gegenwärtigen Mannschaft schafft, was damals misslang, nämlich ins Halbfinale zu kommen, ist sehr unwahrscheinlich, dazu ist das Team wohl nicht stark genug.

Mohammed Kudus von Ajax Amsterdam ist der einzige Spieler, der zuletzt in der Champions League auf sich aufmerksam gemacht hat, und Thomas Partey spielt eine starke Saison beim FC Arsenal. Ansonsten besteht der Kader vor allen Dingen aus Mittelklasseprofis, die bestenfalls ordentliche Rollen in der Premier League, in Spanien oder im Falle des Freiburgers Daniel Kofi-Kyereh in der Bundesliga spielen. Und dennoch hat die heutige Generation die Chance, Geschichte zu schreiben.

Indem sie Ghana zum dritten Mal nach 2006 und 2020 in die K.-o.-Phase einer WM befördert und zugleich einen Schlusspunkt unter die WM-Karriere jenes Mannes setzt, den das südafrikanische Fußballmagazin „Far Post“ noch in dieser Woche als „Ghanas Staatsfeind Nummer eins“ bezeichnet hat: Luis Suárez.