Argentinien und sein Stürmer : Messi für alle, alle für Messi

Argentiniens wichtigste Fußball-Figur lässt seine Mitspieler in den wenigen großen Momenten leuchten, aber in den vielen kleinen Momenten laufen. Das ist nur auf den ersten Blick ein Widerspruch.

Es gibt ein großes Geheimnis, das selbst im modernen Fußball, wo man mit Geld fast alles kaufen und mit Daten fast alles messen kann, noch nicht enthüllt worden ist: Wie macht man aus den besten Spielern auch die beste Mannschaft?

Fußball-WM 2022 Liveticker

In der Geschichte des Fußballs findet man dafür keine konkurrierenden Theorien, die man Fall für Fall empirisch überprüfen könnte, sondern meistens nicht mehr als anekdotische Evidenz. So kommt man mit dem Gedanken in Kontakt, dass ein idealistisches Grundprinzip einer Mannschaft einem idealistischen Grundprinzip einer Gesellschaft gleichen könnte, dass alle denselben Regeln folgen müssen. Und so kommt man in Doha in einen Widerspruch.