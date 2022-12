Raum für Willkür bei der WM : Wie die FIFA für Chaos beim Videobeweis gesorgt hat

Aktualisiert am

Es ist etwas ruhiger geworden um die Schiedsrichter während der Halbfinalspiele, die hervorragend geleitet worden sind und die Hoffnung auf einen gerechten Turnierausgang machen. Der Mexikaner César Ramos Palazuelos (Frankreich-Marokko) und Daniele Orsato aus Italien (Argentinien-Kroatien) pfiffen ihre Partien auf einem Niveau, das ihrer Bedeutung würdig war. Doch selbst wenn das Finale (Sonntag, 16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM, in der ARD und bei MagentaTV) und das Duell um den dritten Platz (Samstag, 16.00 Uhr MEZ im F.A.Z.-Liveticker zur Fußball-WM und bei MagentaTV) ohne größere Fehler und Diskussionen zu Ende gehen, wird diese WM als unrühmliches Kapitel in die Geschichte der Schiedsrichterwesens eingehen.

Nicht nur weil dem Spanier Antonio Mateu Lahoz das Viertelfinale zwischen den Niederlanden und Argentinien entglitten ist und Lionel Messi nach dem neuen WM-Rekord von 17 Gelben Karten eine deutliche Kritik an den Weltverband FIFA adressierte: „Sie können nicht einen Referee in einem so wichtigen Spiel aufbieten, wenn er den Anforderungen nicht gerecht wird.“