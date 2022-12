Fußball-WM : Wie die Argentinier Frankreich besiegten

Das zweite Tor der Argentinier im Finale hat noch einmal exemplarisch gezeigt, wohin der Trend bei dieser WM ging: das schnelle Umschalten, wenn die gegnerische Abwehr noch nicht sortiert ist. Das Tor von Di María zum 2:0 war ein Spielzug nach Ballgewinn, den man besser nicht spielen kann. Und selbst eine top besetzte Abwehr hat keine Chance, wenn es so schnell und präzise nach vorne geht.

Dieses Tor ist definitiv etwas, was wir mitnehmen müssen von dieser WM für unsere U-Nationalmannschaften – diese defensive Stabilität verbunden mit einem extrem schnellen und präzisen Umschalten. Der Punkt dabei ist nicht nur das schnelle Umschalten, sondern diese gemeinsame Intensität und Dynamik in den Aktionen im Moment des Ballgewinns. Nicht von einem Spieler, sondern von fast der halben Mannschaft.

Wie schnell es da von einer auf die andere Seite ging, und am Ende steht dann einer komplett frei, weil der Gegner die Lücken in diesem Tempo gar nicht mehr schließen kann. Das ist eine ganz andere Spielweise, als wir sie bei unserem Titelgewinn in Brasilien 2014 hatten, als der Ballbesitzfußball international insgesamt eine große Rolle spielte.

Sowohl die Leidensfähigkeit, aber auch die Aggressivität der Argentinier war für mich auffällig. Das ist ein Punkt, den wir mit unseren Spielern im U-Bereich thematisieren werden. Wir wollen aber immer fair bleiben und alles in einem gewissen Rahmen halten. Für mich sind die Argentinier vor allen Dingen im Spiel gegen die Niederlande ein wenig über diese Grenze hinweggegangen. Aber diese Aggressivität und Leidenschaft gehören zum Spiel der Südamerikaner, und da können wir uns gerne ein bisschen was von abschauen.

Die ersten 75 Minuten im Finale waren in der Intensität, mit der die Argentinier gegen den Ball gearbeitet haben, eine echte Referenzklasse. Das war der Punkt, mit dem die Franzosen sehr lange gar nicht zurechtgekommen sind. Sie wurden sofort unter Druck gesetzt und trafen in 1:1-Situationen immer wieder auf sehr aggressive und entschlossene Gegenspieler. Man hat aber gesehen, was passiert, wenn diese Intensität etwas nachlässt.

Widerstandsfähigkeit als entscheidender Punkt

Wir beobachten auch immer die Trainer am Spielfeldrand und ihre Art des Coachens. Und Lionel Scaloni hat seine Spieler ständig angepeitscht, den Gegner, sobald er den Ball besaß, unter Druck zu setzen. Dafür brauchst du eine sehr athletische Mannschaft, die diese Konzentration in jedem Moment aufrechterhalten kann. Das über 90 Minuten auf dem Niveau zu schaffen, ist sehr, sehr anspruchsvoll. Und als sie das nicht mehr hundertprozentig hinbekommen haben, was ganz normal ist in einem Finale, nach so vielen Spielen innerhalb von kurzer Zeit, sind die Franzosen noch mal zurückgekommen, und das Endspiel wurde absolut spektakulär.

Die Widerstandsfähigkeit der Argentinier aber war der entscheidende Punkt für ihren Titelgewinn. Man darf nicht vergessen, dass sie das erste Spiel bei dieser WM verloren haben, ihre erste Niederlage nach langer Zeit. Vielleicht war das der Schlüssel, der sie als Team noch mehr zusammengeschweißt hat, der sie noch mehr als Team hat harmonieren lassen, weil die Sinne geschärft wurden.

Sie haben die richtigen Schlüsse daraus gezogen, und wer weiß, ob alles so gelaufen wäre, wenn sie alle drei Vorrundenspiele ganz leicht gewonnen hätten. Sie haben sowohl gegen die Niederländer als auch gegen Frankreich souverän 2:0 geführt, mussten aber doch noch den überraschenden Ausgleich hinnehmen und haben sich dann mit allem, was in ihnen steckte, gegen eine Niederlage gewehrt. Chapeau!

Zudem hatten sie natürlich Lionel Messi. Er hat eine überragende WM gespielt, die ihm wohl kaum jemand so zugetraut hätte. Und Scaloni hatte ein Team zusammengestellt, das zusammen mit Messi perfekt war. Er hatte die Rolle, die er nun mal hat: die Bälle zu verteilen, die Ideen ins Spiel zu bringen, und wenn die Mitspieler nicht wissen, wohin mit dem Ball, dann spielen sie zu Messi, und er macht dann was daraus. Er kreiert komplett neue Situationen. Die anderen Spieler drum herum haben andere Rollen, und darunter waren sehr viele, die Messi aufgefangen haben.

Alexis Mac Allister etwa, wie viel er gerannt ist, welche Löcher er zugelaufen hat, war sehr beeindruckend. Er ist wie andere für Messi mitgelaufen. Das ist dann eine Frage der Teamzusammenstellung, der genauen Aufgabenbeschreibung, der Mannschaftsstruktur. Ähnliches, auf einem anderen Niveau, haben wir auch bei Marokko und Kroatien gesehen, die nahezu perfekt harmoniert haben und die Schwächen des einen mit Stärken der Mitspieler ausgemerzt haben.

Aber am Ende war es eben Messis WM. Wir bekommen jetzt viele Daten, erstellen Trendanalysen, bekommen Heatmaps von den Spielen. Wir wissen, dass 70 bis 80 Prozent der Tore in der „Golden Zone“ erzielt worden sind, also im Raum fünf bis elf Meter zentral vor dem Tor.

Es sind weniger Standardtore gefallen, was mit der kurzen Vorbereitungszeit aller Teams zusammenhängen könnte. Die Mehrzahl der Tore wurde über die Flügel vorbereitet, es gab weniger Fernschüsse. Und dann siehst du das Führungstor der Argentinier im Viertelfinale gegen die Niederländer, diesen No-Look-Pass von Messi im vollen Dribbling, und du kannst nur noch staunen. Absolut herausragend, für mich gemeinsam mit dem Treffer von Di María im Finale das Tor des Turniers.

Der Autor Christian Wück ist seit 2012 als Trainer für Nachwuchsteams des DFB tätig. Der frühere Profi begleitet die U-17-Nationalmannschaft auf dem Weg zur EM 2023. Das „Team DFB“ schätzt den 49 Jahre alten Spielphilosophie-Experten für seine Analysen und Innovationen.