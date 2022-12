WM-Kolumne „Katarstimmung“ : Zu viele Pferde, zu wenige Esel

Hansi Flick wird am Mittwoch in Frankfurt dem DFB seine Fehleranalyse präsentieren. Doch auch in Qatar kann man zum Aus der Deutschen recherchieren: im Nationalmuseum.

Wenn man verstehen will, warum die deutsche Fußball-Nationalmannschaft schon wieder in der Vorrunde der Weltmeisterschaft scheiterte, müsste man an diesem Mittwoch eigentlich in Frankfurt sein, wo der Trainer Hansi Flick seinem Verband die Fehleranalyse vorstellt. Als WM-Reporter in Doha kann man dazu aber auch an einem alternativen Ort recherchieren: im National Museum of Qatar.

Dort wird die Geschichte des Landes dargestellt, die vor mehr als 700 Millionen Jahren angefangen hat – zu jener Zeit also, als sich Fußballfunktionäre ihre Luxusuhren noch selbst kaufen mussten. Jetzt aber zu den drängenden sportlich-strukturellen Problemen des DFB – und damit weiter zur Sonderausstellung „On the Move“.

Sie erzählt eindrucksvoll die Geschichte der „nomadic pastoralists“, der nomadischen Hirten, die mit ihren Tieren durch Qatar zogen, ehe dort das Öl entdeckt wurde. Auf einer Tafel wird erklärt, welche Tiere die Nomaden wie nutzten. Die Kurzversion: Schafe und Ziegen waren für fast alles verwendbar – von Essen bis Hausbau. Kamele für Milch und Mobilität. Pferde für Viehzucht und Vergnügen. Esel für Transport von Gepäck und Waren. Hunde für Schutz.

Und auch wenn wir Tiere natürlich nicht ernsthaft mit Menschen vergleichen wollen – so viel Verständnis, liebe kritische Leserinnen und Leser, setzen wir an dieser Stelle einfach voraus –, kann man in so einer Kolumne trotzdem mal scherzhaft sagen: Die Nomaden schafften ohne 150-Millionen-Euro-Akademie die Spezialisierung, die sich in Deutschland viele in der Ausbildung von Fußballern wünschen.

Unter den Kritikern: Thomas Müller, der in Qatar sagte, dass in der Mannschaft „nicht überall Spezialisten“ waren. In der Sonderausstellung im Museum würde man wohl sagen: zu viele Pferde, zu wenige Esel. Müller wird mit seinem Verein in der Vorbereitung für die Rückrunde schon wieder in Doha sein. Vielleicht kann er dann auch mal kurz ins Museum.

Am Ende – aus historischen Gründen – ein Reisehinweis an die Delegation des FC Bayern: die Luxusuhren lieber selbst kaufen. Und wenn sie – aus welchen Gründen auch immer – dann doch ein Geschenk sind, ein gut gemeinter Rat: Am Flughafen in München durch das rote Zolltor laufen.